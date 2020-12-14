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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10161101621016310164>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 100
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:46

  sequence написав:
  kyk написав:..
А може вони донатять з України, тому що на відміну від більшості бізнесу продовжують заводити валютну виручку? Та ні, не може бути...

я о тех, что не с Украины донатят, но паспорт имеют.
Знакомый Ойтишнег сказал в апреле, что у него весь отдел выехал - пацаны, лет 25-35. Тариф на границе около 10К долларов. Кто там дальше из них скидывается на Байрактар, история умалчивает

Це ті що на Кіпрі онлан-казіно кодять?
https://ebanoe.it/tag/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80/
В них шлейф в рфію тягнеться
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:48

  sequence написав:
  kyk написав:..
Цікаво, що у всіх є знайомі, знайомі яких виїхали незаконно. А от так щоб коллега чи друзі - всі або в Україні, або виїхали ще до війни.

ну почему же? Знакомый как раз там. И не один. Другой купил справку о инвалидности ребенка.
А что вы хотели этим сказать?


Airmax78?
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:54

долярчиків явно жаба дусит

  kyk написав:
  sequence написав:
  kyk написав:..
Цікаво, що у всіх є знайомі, знайомі яких виїхали незаконно. А от так щоб коллега чи друзі - всі або в Україні, або виїхали ще до війни.

ну почему же? Знакомый как раз там. И не один. Другой купил справку о инвалидности ребенка.
А что вы хотели этим сказать?

У вас є підстави вважати, що серед айтішніків більше тих, хто незаконно виїхав закордон у порівнянні з іншими категоріями громадян? Чи що ви хотіли сказати?

в одному з коменті на ебаном іт:

https://ebanoe.it/2022/08/02/it-industry-and-army-11/

>> Всего лишь 3% айтишников пошли воевать (и то, многие из них недобровольно).

Человек не хочет рисковать жизнью, человек располагает деньгами, чтобы откупиться, у человека есть семья, которой он должен, очевидно больше, чем государству. При этом человек получв повестку сумлинно делает то, что положено по закону. Моё уважение этим айтишникам, все бы такие были..
3% это больше чем отношение населения Украины к количеству мобилизованных. Интересно какой процент служит сантехников, или строителей, или блять сотрудников военкоматов?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:56

  sequence написав:
  kyk написав:..
А може вони донатять з України, тому що на відміну від більшості бізнесу продовжують заводити валютну виручку? Та ні, не може бути...

я о тех, что не с Украины донатят, но паспорт имеют.
Знакомый Ойтишнег сказал в апреле, что у него весь отдел выехал - пацаны, лет 25-35. Тариф на границе около 10К долларов. Кто там дальше из них скидывается на Байрактар, история умалчивает

Какая в этом была необходимость?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:58

  sequence написав:https://www.dw.com/en/once-booming-kyivs-housing-market-ravaged-by-war/av-62682962
немцы о киевском риал истейте

что говорят? я немецкий не понимаю
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:07

  sequence написав:
  Damien написав:..
Теперь профессия учителя внезапно станет крайне востребованной. Почему-то вспомнился сериал "Физрук"

мне так знакомый вообще на днях предложил забашлять 20кгрн, чтобы числиться на очном отделении ВУЗа

У меня один "патриот" как то вымучивает аспирантуру и по ней как то хочет выехать в юк.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:10

  kyk написав:..
У вас є підстави вважати, що серед айтішніків більше тих, хто незаконно виїхав закордон у порівнянні з іншими категоріями громадян? Чи що ви хотіли сказати?

нет, разумеется. Множество тех, у кого есть возможность и деньги чухнули.
"А вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения, здоровья".
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:11

  Bolt написав:
  sequence написав:
  kyk написав:..
А може вони донатять з України, тому що на відміну від більшості бізнесу продовжують заводити валютну виручку? Та ні, не може бути...

я о тех, что не с Украины донатят, но паспорт имеют.
Знакомый Ойтишнег сказал в апреле, что у него весь отдел выехал - пацаны, лет 25-35. Тариф на границе около 10К долларов. Кто там дальше из них скидывается на Байрактар, история умалчивает

Какая в этом была необходимость?

призыв
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:13

  sequence написав:
  kyk написав:..
У вас є підстави вважати, що серед айтішніків більше тих, хто незаконно виїхав закордон у порівнянні з іншими категоріями громадян? Чи що ви хотіли сказати?

нет, разумеется. Множество тех, у кого есть возможность и деньги чухнули.
"А вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения, здоровья".

Якщо немає підстав - чому намагаєтесь принизити? До чого ваші повідомлення про інвалідів і т.д.?
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:15

  sequence написав:
  Bolt написав:
  sequence написав: я о тех, что не с Украины донатят, но паспорт имеют.
Знакомый Ойтишнег сказал в апреле, что у него весь отдел выехал - пацаны, лет 25-35. Тариф на границе около 10К долларов. Кто там дальше из них скидывается на Байрактар, история умалчивает

Какая в этом была необходимость?

призыв

Или мобилизация?
Bolt
 
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