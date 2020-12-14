Додано: Сер 03 сер, 2022 13:54

kyk написав: sequence написав: kyk написав: ..

Цікаво, що у всіх є знайомі, знайомі яких виїхали незаконно. А от так щоб коллега чи друзі - всі або в Україні, або виїхали ще до війни. ..Цікаво, що у всіх є знайомі, знайомі яких виїхали незаконно. А от так щоб коллега чи друзі - всі або в Україні, або виїхали ще до війни.

ну почему же? Знакомый как раз там. И не один. Другой купил справку о инвалидности ребенка.

А что вы хотели этим сказать? ну почему же? Знакомый как раз там. И не один. Другой купил справку о инвалидности ребенка.А что вы хотели этим сказать?

У вас є підстави вважати, що серед айтішніків більше тих, хто незаконно виїхав закордон у порівнянні з іншими категоріями громадян? Чи що ви хотіли сказати? У вас є підстави вважати, що серед айтішніків більше тих, хто незаконно виїхав закордон у порівнянні з іншими категоріями громадян? Чи що ви хотіли сказати?

в одному з коменті на ебаном іт:>> Всего лишь 3% айтишников пошли воевать (и то, многие из них недобровольно).Человек не хочет рисковать жизнью, человек располагает деньгами, чтобы откупиться, у человека есть семья, которой он должен, очевидно больше, чем государству. При этом человек получв повестку сумлинно делает то, что положено по закону. Моё уважение этим айтишникам, все бы такие были..3% это больше чем отношение населения Украины к количеству мобилизованных. Интересно какой процент служит сантехников, или строителей, или блять сотрудников военкоматов?