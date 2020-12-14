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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:15
flyman написав:
.. Моё уважение этим айтишникам, все бы такие были
..
Флай, я дам вам парабеллум
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:18
Олежан написав: sequence написав:
https://www.dw.com/en/once-booming-kyivs-housing-market-ravaged-by-war/av-62682962
немцы о киевском риал истейте
что говорят? я немецкий не понимаю
там вроде субтитры на инглише были.
ничего нового для нас. Сам факт любопытный - немцы переживают за КРЖН
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:18
Bolt написав:
..
Или мобилизация?
точно. Я путаю иногда
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:19
xio13 написав:
..
Airmax78?
мы не настолько близки ))
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:28
sequence написав: Bolt написав:
..
Или мобилизация?
точно. Я путаю иногда
Всё под ней ходят, но за 10куев, Глово закрепит за вами персонального курьера, что бы не было необходимости выходить из дома. 😎
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Bolt
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:33
Bolt написав:
Всё под ней ходят, но за 10куев, Глово закрепит за вами персонального курьера, что бы не было необходимости выходить из дома. 😎
Да, только сидеть в 4 стенах 5й месяц чуток крыша едет
Спасибо ковиду, дал возможность потренироваться заранее
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slonomag
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:40
slonomag написав: Bolt написав:
Всё под ней ходят, но за 10куев, Глово закрепит за вами персонального курьера, что бы не было необходимости выходить из дома. 😎
Да, только сидеть в 4 стенах 5й месяц чуток крыша едет
Спасибо ковиду, дал возможность потренироваться заранее
купіть собі хату в часі їзди ШРТ до Києва, і буде вам щастя
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flyman
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_Klim
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