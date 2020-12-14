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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10161101621016310164

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 100
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:15

  flyman написав:.. Моё уважение этим айтишникам, все бы такие были..
Флай, я дам вам парабеллум
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:18

  Олежан написав:
  sequence написав:https://www.dw.com/en/once-booming-kyivs-housing-market-ravaged-by-war/av-62682962
немцы о киевском риал истейте

что говорят? я немецкий не понимаю

там вроде субтитры на инглише были.
ничего нового для нас. Сам факт любопытный - немцы переживают за КРЖН
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:18

  Bolt написав:..
Или мобилизация?

точно. Я путаю иногда
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:19

  xio13 написав:..

Airmax78?

мы не настолько близки ))
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:28

  sequence написав:
  Bolt написав:..
Или мобилизация?

точно. Я путаю иногда

Всё под ней ходят, но за 10куев, Глово закрепит за вами персонального курьера, что бы не было необходимости выходить из дома. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:Всё под ней ходят, но за 10куев, Глово закрепит за вами персонального курьера, что бы не было необходимости выходить из дома. 😎

Да, только сидеть в 4 стенах 5й месяц чуток крыша едет :) Спасибо ковиду, дал возможность потренироваться заранее :)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:40

  slonomag написав:
  Bolt написав:Всё под ней ходят, но за 10куев, Глово закрепит за вами персонального курьера, что бы не было необходимости выходить из дома. 😎

Да, только сидеть в 4 стенах 5й месяц чуток крыша едет :) Спасибо ковиду, дал возможность потренироваться заранее :)

купіть собі хату в часі їзди ШРТ до Києва, і буде вам щастя
Франт писав що 2..3 куя ціна питання, а ще 7..8 куїв залишиться на здачу на доярок і кур"єрів, і ще на євробляху буде та інтернет від Ілона
flyman
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