|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:15
flyman написав:
.. Моё уважение этим айтишникам, все бы такие были
..
Флай, я дам вам парабеллум
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6818
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2018 раз.
- Подякували: 1827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:18
Олежан написав: sequence написав:
https://www.dw.com/en/once-booming-kyivs-housing-market-ravaged-by-war/av-62682962
немцы о киевском риал истейте
что говорят? я немецкий не понимаю
там вроде субтитры на инглише были.
ничего нового для нас. Сам факт любопытный - немцы переживают за КРЖН
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6818
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2018 раз.
- Подякували: 1827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:18
Bolt написав:
..
Или мобилизация?
точно. Я путаю иногда
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6818
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2018 раз.
- Подякували: 1827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:19
xio13 написав:
..
Airmax78?
мы не настолько близки ))
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6818
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2018 раз.
- Подякували: 1827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:28
sequence написав: Bolt написав:
..
Или мобилизация?
точно. Я путаю иногда
Всё под ней ходят, но за 10куев, Глово закрепит за вами персонального курьера, что бы не было необходимости выходить из дома. 😎
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1288
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:33
Bolt написав:
Всё под ней ходят, но за 10куев, Глово закрепит за вами персонального курьера, что бы не было необходимости выходить из дома. 😎
Да, только сидеть в 4 стенах 5й месяц чуток крыша едет
Спасибо ковиду, дал возможность потренироваться заранее
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:40
slonomag написав: Bolt написав:
Всё под ней ходят, но за 10куев, Глово закрепит за вами персонального курьера, что бы не было необходимости выходить из дома. 😎
Да, только сидеть в 4 стенах 5й месяц чуток крыша едет
Спасибо ковиду, дал возможность потренироваться заранее
купіть собі хату в часі їзди ШРТ до Києва, і буде вам щастя
Франт писав що 2..3 куя ціна питання, а ще 7..8 куїв залишиться на здачу на доярок і кур"єрів, і ще на євробляху буде та інтернет від Ілона
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29365
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1415 раз.
- Подякували: 2524 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:49
slonomag написав: Bolt написав:
Всё под ней ходят, но за 10куев, Глово закрепит за вами персонального курьера, что бы не было необходимости выходить из дома. 😎
Да, только сидеть в 4 стенах 5й месяц чуток крыша едет
Спасибо ковиду, дал возможность потренироваться заранее
Племяш жены, ИТ с ЗП 4 куя, с Украины чухать не собирается, мало того его жена с ребёнком с Чехии в конце месяца возвращаются, надоело там сидеть.
Пы. Сы. Соблюдение минимальных мер осторожности(что не означает седение в 4-х стенах) , сводит риск получить повестку к минимуму.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1288
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:35
Bolt написав:
Племяш жены, ИТ с ЗП 4 куя, с Украины чухать не собирается, мало того его жена с ребёнком с Чехии в конце месяца возвращаются, надоело там сидеть.
Пы. Сы. Соблюдение минимальных мер осторожности(что не означает седение в 4-х стенах) , сводит риск получить повестку к минимуму.
А он галерный работник ? Вроде некоторые конторы смогли сделать бронь для своих.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1687
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:51
flyman написав:
Що за класова неприязнь?
Мають задармо здавати ленлодри, чи як?
Мені мають здавати так, як зручно мені. Моє право - шукати квартиру по своїм критеріям. І когось із орендодавців я та й найду, за це я не хвилююсь. Я висловив своє здивування, що пан вважає, що всі мають погодитися з ним і безропотно виконувати всі його забаганки. Йому здається, що орендатор не має права на свої хотілки.
То от, я лиш нагадав, що не всі з ним згідні, і яке ставлення в тих, хто не згідний з такою позицією, як в цього пана, чи графа, чи лорда - як ви там пафосно один одного величаєте))
-
042013
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 22.07.18
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22875
|10210631
|
|
|1111
|4744752
|
|
|3
|3881
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|