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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10162101631016410165

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 100
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:57

  042013 написав:
  flyman написав:Що за класова неприязнь?
Мають задармо здавати ленлодри, чи як?

Мені мають здавати так, як зручно мені. Моє право - шукати квартиру по своїм критеріям. І когось із орендодавців я та й найду, за це я не хвилююсь. Я висловив своє здивування, що пан вважає, що всі мають погодитися з ним і безропотно виконувати всі його забаганки. Йому здається, що орендатор не має права на свої хотілки.

То от, я лиш нагадав, що не всі з ним згідні, і яке ставлення в тих, хто не згідний з такою позицією, як в цього пана, чи графа, чи лорда - як ви там пафосно один одного величаєте))

С чего вы решили, що вам хтось щось винен?
И чим ваше ставлення і позиція в житті краще за інших?
Коли в ЗУ ломили ціни, користучись бідою біженців вас не бентежить?
beee
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:02

  beee написав:С чего вы решили, що вам хтось щось винен?
И чим ваше ставлення і позиція в житті краще за інших?
Коли в ЗУ ломили ціни, користучись бідою біженців вас не бентежить?

Це в мене до панів питання - з чого ви вирішили, що вам потенційні орендатори щось винні? Бо тут всі безапеляційно заявляють, що ось, та я закладу в договір ціну на 2 місяці, та ось, прив'яжу її до курсу доляра, а ось ще можливість перегляду ціни... І так дивуєтесь, коли вам кажуть, що потенційні орендодавці мають не такий погляд на світ - я, будучи і орендарем, і орендодавцем (на різних локаціях, звичайно), засуджую таку дитячу наївність - що ви думаєте, що світ буде таким, як ви бажаєте - і що головне - що ви не допускаєте думки, що інші можуть думати не так. Ось і все.

А мені ніхто нічого не винен, поки із суб'єктом не укладено договір/не здійснено правочин. Чао.

Коли в ЗУ ломили ціни - однозначно засуджую. Хіба схоже, що я виступаю за велике маніпуляційне підвищення цін? Працювати треба так, щоб соромно не було. А мені за тих недогуцулів соромно - їм самим, мабуть, ні. Ще й звуться серцем Карпат, серцем України... Тьфу. Якісь мадяри, їй-богу, дикуни. Ненавиджу нащадків гуцулів.
Востаннє редагувалось 042013 в Сер 03 сер, 2022 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:04

  vladimir07 написав:
  Bolt написав:Племяш жены, ИТ с ЗП 4 куя, с Украины чухать не собирается, мало того его жена с ребёнком с Чехии в конце месяца возвращаются, надоело там сидеть.
Пы. Сы. Соблюдение минимальных мер осторожности(что не означает седение в 4-х стенах) , сводит риск получить повестку к минимуму.

А он галерный работник ? Вроде некоторые конторы смогли сделать бронь для своих.

Тема с повестками сильно преувеличена, как и любая тема

Бронь ? Бронь можно сделать
Но если у сотрудника интересный ВУС, то никакой брони не будет
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:14

  Bolt написав:
  slonomag написав:
  Bolt написав:Всё под ней ходят, но за 10куев, Глово закрепит за вами персонального курьера, что бы не было необходимости выходить из дома. 😎

Да, только сидеть в 4 стенах 5й месяц чуток крыша едет :) Спасибо ковиду, дал возможность потренироваться заранее :)

Племяш жены, ИТ с ЗП 4 куя, с Украины чухать не собирается, мало того его жена с ребёнком с Чехии в конце месяца возвращаются, надоело там сидеть.
Пы. Сы. Соблюдение минимальных мер осторожности(что не означает седение в 4-х стенах) , сводит риск получить повестку к минимуму.

Это _пока_. При сохранении текущих объемов убыли -- к февралю на улицах/на входах в продуктовые магазы -- вполне могут и спец-патрули появиться...
_hunter
 
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