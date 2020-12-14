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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:57
042013 написав: flyman написав:
Що за класова неприязнь?
Мають задармо здавати ленлодри, чи як?
Мені мають здавати так, як зручно мені. Моє право - шукати квартиру по своїм критеріям. І когось із орендодавців я та й найду, за це я не хвилююсь. Я висловив своє здивування, що пан вважає, що всі мають погодитися з ним і безропотно виконувати всі його забаганки. Йому здається, що орендатор не має права на свої хотілки.
То от, я лиш нагадав, що не всі з ним згідні, і яке ставлення в тих, хто не згідний з такою позицією, як в цього пана, чи графа, чи лорда - як ви там пафосно один одного величаєте))
С чего вы решили, що вам хтось щось винен?
И чим ваше ставлення і позиція в житті краще за інших?
Коли в ЗУ ломили ціни, користучись бідою біженців вас не бентежить?
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beee
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:02
beee написав:
С чего вы решили, що вам хтось щось винен?
И чим ваше ставлення і позиція в житті краще за інших?
Коли в ЗУ ломили ціни, користучись бідою біженців вас не бентежить?
Це в мене до панів питання - з чого ви вирішили, що вам потенційні орендатори щось винні? Бо тут всі безапеляційно заявляють, що ось, та я закладу в договір ціну на 2 місяці, та ось, прив'яжу її до курсу доляра, а ось ще можливість перегляду ціни... І так дивуєтесь, коли вам кажуть, що потенційні орендодавці мають не такий погляд на світ - я, будучи і орендарем, і орендодавцем (на різних локаціях, звичайно), засуджую таку дитячу наївність - що ви думаєте, що світ буде таким, як ви бажаєте - і що головне - що ви не допускаєте думки, що інші можуть думати не так. Ось і все.
А мені ніхто нічого не винен, поки із суб'єктом не укладено договір/не здійснено правочин. Чао.
Коли в ЗУ ломили ціни - однозначно засуджую. Хіба схоже, що я виступаю за велике маніпуляційне підвищення цін? Працювати треба так, щоб соромно не було. А мені за тих недогуцулів соромно - їм самим, мабуть, ні. Ще й звуться серцем Карпат, серцем України... Тьфу. Якісь мадяри, їй-богу, дикуни. Ненавиджу нащадків гуцулів.
Востаннє редагувалось 042013
в Сер 03 сер, 2022 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:04
vladimir07 написав:
Bolt написав:
Племяш жены, ИТ с ЗП 4 куя, с Украины чухать не собирается, мало того его жена с ребёнком с Чехии в конце месяца возвращаются, надоело там сидеть.
Пы. Сы. Соблюдение минимальных мер осторожности(что не означает седение в 4-х стенах) , сводит риск получить повестку к минимуму.
А он галерный работник ? Вроде некоторые конторы смогли сделать бронь для своих.
Тема с повестками сильно преувеличена, как и любая тема
Бронь ? Бронь можно сделать
Но если у сотрудника интересный ВУС, то никакой брони не будет
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:14
Bolt написав: slonomag написав: Bolt написав:
Всё под ней ходят, но за 10куев, Глово закрепит за вами персонального курьера, что бы не было необходимости выходить из дома. 😎
Да, только сидеть в 4 стенах 5й месяц чуток крыша едет
Спасибо ковиду, дал возможность потренироваться заранее
Племяш жены, ИТ с ЗП 4 куя, с Украины чухать не собирается, мало того его жена с ребёнком с Чехии в конце месяца возвращаются, надоело там сидеть.
Пы. Сы. Соблюдение минимальных мер осторожности(что не означает седение в 4-х стенах) , сводит риск получить повестку к минимуму.
Это _пока_. При сохранении текущих объемов убыли -- к февралю на улицах/на входах в продуктовые магазы -- вполне могут и спец-патрули появиться...
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