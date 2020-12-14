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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10159101601016110162>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 100
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:32

  Vlad442 написав:
  hume написав:Думаю серьезную просадку увидим через год-полтора.

Я би рахував не так. Не від сьогоднішнього часу, та не від початку війни. Треба рахувати від кінця війни. Я вважаю, що через півроку після кінця війни почнется дно цін.

Поясните, почему именно полгода?
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:51

  Damien написав:..
Теперь профессия учителя внезапно станет крайне востребованной. Почему-то вспомнился сериал "Физрук"

мне так знакомый вообще на днях предложил забашлять 20кгрн, чтобы числиться на очном отделении ВУЗа
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:02

  UA написав:
  flyman написав:
  Олежан написав:В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября

Йшов по вулиці і чув як по мобілці кадр смакував:
3%, 20 років, в грн., вчителям, 20% початковий внесок, візьму 1к ...

А какие квартиры подпадают под программу?
Хрущи подпадают?

Я ту маячню довго не слухав.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.dw.com/en/once-booming-kyiv ... v-62682962
немцы о киевском риал истейте
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:58

  sequence написав:https://www.dw.com/en/once-booming-kyivs-housing-market-ravaged-by-war/av-62682962
немцы о киевском риал истейте

что говорят? я немецкий не понимаю
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:18

  Олежан написав:
  sequence написав:https://www.dw.com/en/once-booming-kyivs-housing-market-ravaged-by-war/av-62682962
немцы о киевском риал истейте

что говорят? я немецкий не понимаю

там вроде субтитры на инглише были.
ничего нового для нас. Сам факт любопытный - немцы переживают за КРЖН
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:51

  flyman написав:Що за класова неприязнь?
Мають задармо здавати ленлодри, чи як?

Мені мають здавати так, як зручно мені. Моє право - шукати квартиру по своїм критеріям. І когось із орендодавців я та й найду, за це я не хвилююсь. Я висловив своє здивування, що пан вважає, що всі мають погодитися з ним і безропотно виконувати всі його забаганки. Йому здається, що орендатор не має права на свої хотілки.

То от, я лиш нагадав, що не всі з ним згідні, і яке ставлення в тих, хто не згідний з такою позицією, як в цього пана, чи графа, чи лорда - як ви там пафосно один одного величаєте))
042013
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:57

  042013 написав:
  flyman написав:Що за класова неприязнь?
Мають задармо здавати ленлодри, чи як?

Мені мають здавати так, як зручно мені. Моє право - шукати квартиру по своїм критеріям. І когось із орендодавців я та й найду, за це я не хвилююсь. Я висловив своє здивування, що пан вважає, що всі мають погодитися з ним і безропотно виконувати всі його забаганки. Йому здається, що орендатор не має права на свої хотілки.

То от, я лиш нагадав, що не всі з ним згідні, і яке ставлення в тих, хто не згідний з такою позицією, як в цього пана, чи графа, чи лорда - як ви там пафосно один одного величаєте))

С чего вы решили, що вам хтось щось винен?
И чим ваше ставлення і позиція в житті краще за інших?
Коли в ЗУ ломили ціни, користучись бідою біженців вас не бентежить?
beee
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:02

  beee написав:С чего вы решили, що вам хтось щось винен?
И чим ваше ставлення і позиція в житті краще за інших?
Коли в ЗУ ломили ціни, користучись бідою біженців вас не бентежить?

Це в мене до панів питання - з чого ви вирішили, що вам потенційні орендатори щось винні? Бо тут всі безапеляційно заявляють, що ось, та я закладу в договір ціну на 2 місяці, та ось, прив'яжу її до курсу доляра, а ось ще можливість перегляду ціни... І так дивуєтесь, коли вам кажуть, що потенційні орендодавці мають не такий погляд на світ - я, будучи і орендарем, і орендодавцем (на різних локаціях, звичайно), засуджую таку дитячу наївність - що ви думаєте, що світ буде таким, як ви бажаєте - і що головне - що ви не допускаєте думки, що інші можуть думати не так. Ось і все.

А мені ніхто нічого не винен, поки із суб'єктом не укладено договір/не здійснено правочин. Чао.

Коли в ЗУ ломили ціни - однозначно засуджую. Хіба схоже, що я виступаю за велике маніпуляційне підвищення цін? Працювати треба так, щоб соромно не було. А мені за тих недогуцулів соромно - їм самим, мабуть, ні. Ще й звуться серцем Карпат, серцем України... Тьфу. Якісь мадяри, їй-богу, дикуни. Ненавиджу нащадків гуцулів.
Востаннє редагувалось 042013 в Сер 03 сер, 2022 16:10, всього редагувалось 1 раз.
042013
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:53

  042013 написав:
  beee написав:С чего вы решили, що вам хтось щось винен?
И чим ваше ставлення і позиція в житті краще за інших?
Коли в ЗУ ломили ціни, користучись бідою біженців вас не бентежить?

Це в мене до панів питання - з чого ви вирішили, що вам потенційні орендатори щось винні? Бо тут всі безапеляційно заявляють, що ось, та я закладу в договір ціну на 2 місяці, та ось, прив'яжу її до курсу доляра, а ось ще можливість перегляду ціни... І так дивуєтесь, коли вам кажуть, що потенційні орендодавці мають не такий погляд на світ - я, будучи і орендарем, і орендодавцем (на різних локаціях, звичайно), засуджую таку дитячу наївність - що ви думаєте, що світ буде таким, як ви бажаєте - і що головне - що ви не допускаєте думки, що інші можуть думати не так. Ось і все.

А мені ніхто нічого не винен, поки із суб'єктом не укладено договір/не здійснено правочин. Чао.

Коли в ЗУ ломили ціни - однозначно засуджую. Хіба схоже, що я виступаю за велике маніпуляційне підвищення цін? Працювати треба так, щоб соромно не було. А мені за тих недогуцулів соромно - їм самим, мабуть, ні. Ще й звуться серцем Карпат, серцем України... Тьфу. Якісь мадяри, їй-богу, дикуни. Ненавиджу нащадків гуцулів.

Пани.
Чтобы заработать на квартиру мне пришлось несколько лет ночевать у нариков, алкашей и зеков со сроками за убийство.
Потом пахать лет 10 и часто до 2 ночи.
И я не думаю, что другим здесь легче.
Так что вы не знаете каким трудом оно досталось и не мешает иметь к этому уважение
beee
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