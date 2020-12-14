Додано: Сер 03 сер, 2022 16:02

beee написав: С чего вы решили, що вам хтось щось винен?

И чим ваше ставлення і позиція в житті краще за інших?

Коли в ЗУ ломили ціни, користучись бідою біженців вас не бентежить? С чего вы решили, що вам хтось щось винен?И чим ваше ставлення і позиція в житті краще за інших?Коли в ЗУ ломили ціни, користучись бідою біженців вас не бентежить?

Це в мене до панів питання - з чого ви вирішили, що вам потенційні орендатори щось винні? Бо тут всі безапеляційно заявляють, що ось, та я закладу в договір ціну на 2 місяці, та ось, прив'яжу її до курсу доляра, а ось ще можливість перегляду ціни... І так дивуєтесь, коли вам кажуть, що потенційні орендодавці мають не такий погляд на світ - я, будучи і орендарем, і орендодавцем (на різних локаціях, звичайно), засуджую таку дитячу наївність - що ви думаєте, що світ буде таким, як ви бажаєте - і що головне - що ви не допускаєте думки, що інші можуть думати не так. Ось і все.А мені ніхто нічого не винен, поки із суб'єктом не укладено договір/не здійснено правочин. Чао.Коли в ЗУ ломили ціни - однозначно засуджую. Хіба схоже, що я виступаю за велике маніпуляційне підвищення цін? Працювати треба так, щоб соромно не було. А мені за тих недогуцулів соромно - їм самим, мабуть, ні. Ще й звуться серцем Карпат, серцем України... Тьфу. Якісь мадяри, їй-богу, дикуни. Ненавиджу нащадків гуцулів.