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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 сер, 2022 12:32
Vlad442 написав: hume написав:
Думаю серьезную просадку увидим через год-полтора.
Я би рахував не так. Не від сьогоднішнього часу, та не від початку війни. Треба рахувати від кінця війни. Я вважаю, що через півроку після кінця війни
почнется дно цін.
Поясните, почему именно полгода?
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Damien
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:51
Damien написав:
..
Теперь профессия учителя внезапно станет крайне востребованной. Почему-то вспомнился сериал "Физрук"
мне так знакомый вообще на днях предложил забашлять 20кгрн, чтобы числиться на очном отделении ВУЗа
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:02
UA написав: flyman написав: Олежан написав:
В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября
Йшов по вулиці і чув як по мобілці кадр смакував:
3%, 20 років, в грн., вчителям, 20% початковий внесок, візьму 1к ...
А какие квартиры подпадают под программу?
Хрущи подпадают?
Я ту маячню довго не слухав.
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flyman
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:29
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:58
sequence написав:
https://www.dw.com/en/once-booming-kyivs-housing-market-ravaged-by-war/av-62682962
немцы о киевском риал истейте
что говорят? я немецкий не понимаю
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Олежан
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:18
Олежан написав: sequence написав:
https://www.dw.com/en/once-booming-kyivs-housing-market-ravaged-by-war/av-62682962
немцы о киевском риал истейте
что говорят? я немецкий не понимаю
там вроде субтитры на инглише были.
ничего нового для нас. Сам факт любопытный - немцы переживают за КРЖН
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sequence
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:51
flyman написав:
Що за класова неприязнь?
Мають задармо здавати ленлодри, чи як?
Мені мають здавати так, як зручно мені. Моє право - шукати квартиру по своїм критеріям. І когось із орендодавців я та й найду, за це я не хвилююсь. Я висловив своє здивування, що пан вважає, що всі мають погодитися з ним і безропотно виконувати всі його забаганки. Йому здається, що орендатор не має права на свої хотілки.
То от, я лиш нагадав, що не всі з ним згідні, і яке ставлення в тих, хто не згідний з такою позицією, як в цього пана, чи графа, чи лорда - як ви там пафосно один одного величаєте))
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042013
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:57
042013 написав: flyman написав:
Що за класова неприязнь?
Мають задармо здавати ленлодри, чи як?
Мені мають здавати так, як зручно мені. Моє право - шукати квартиру по своїм критеріям. І когось із орендодавців я та й найду, за це я не хвилююсь. Я висловив своє здивування, що пан вважає, що всі мають погодитися з ним і безропотно виконувати всі його забаганки. Йому здається, що орендатор не має права на свої хотілки.
То от, я лиш нагадав, що не всі з ним згідні, і яке ставлення в тих, хто не згідний з такою позицією, як в цього пана, чи графа, чи лорда - як ви там пафосно один одного величаєте))
С чего вы решили, що вам хтось щось винен?
И чим ваше ставлення і позиція в житті краще за інших?
Коли в ЗУ ломили ціни, користучись бідою біженців вас не бентежить?
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beee
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:02
beee написав:
С чего вы решили, що вам хтось щось винен?
И чим ваше ставлення і позиція в житті краще за інших?
Коли в ЗУ ломили ціни, користучись бідою біженців вас не бентежить?
Це в мене до панів питання - з чого ви вирішили, що вам потенційні орендатори щось винні? Бо тут всі безапеляційно заявляють, що ось, та я закладу в договір ціну на 2 місяці, та ось, прив'яжу її до курсу доляра, а ось ще можливість перегляду ціни... І так дивуєтесь, коли вам кажуть, що потенційні орендодавці мають не такий погляд на світ - я, будучи і орендарем, і орендодавцем (на різних локаціях, звичайно), засуджую таку дитячу наївність - що ви думаєте, що світ буде таким, як ви бажаєте - і що головне - що ви не допускаєте думки, що інші можуть думати не так. Ось і все.
А мені ніхто нічого не винен, поки із суб'єктом не укладено договір/не здійснено правочин. Чао.
Коли в ЗУ ломили ціни - однозначно засуджую. Хіба схоже, що я виступаю за велике маніпуляційне підвищення цін? Працювати треба так, щоб соромно не було. А мені за тих недогуцулів соромно - їм самим, мабуть, ні. Ще й звуться серцем Карпат, серцем України... Тьфу. Якісь мадяри, їй-богу, дикуни. Ненавиджу нащадків гуцулів.
Востаннє редагувалось 042013
в Сер 03 сер, 2022 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:53
042013 написав: beee написав:
С чего вы решили, що вам хтось щось винен?
И чим ваше ставлення і позиція в житті краще за інших?
Коли в ЗУ ломили ціни, користучись бідою біженців вас не бентежить?
Це в мене до панів питання - з чого ви вирішили, що вам потенційні орендатори щось винні? Бо тут всі безапеляційно заявляють, що ось, та я закладу в договір ціну на 2 місяці, та ось, прив'яжу її до курсу доляра, а ось ще можливість перегляду ціни... І так дивуєтесь, коли вам кажуть, що потенційні орендодавці мають не такий погляд на світ - я, будучи і орендарем, і орендодавцем (на різних локаціях, звичайно), засуджую таку дитячу наївність - що ви думаєте, що світ буде таким, як ви бажаєте - і що головне - що ви не допускаєте думки, що інші можуть думати не так. Ось і все.
А мені ніхто нічого не винен, поки із суб'єктом не укладено договір/не здійснено правочин. Чао.
Коли в ЗУ ломили ціни - однозначно засуджую. Хіба схоже, що я виступаю за велике маніпуляційне підвищення цін? Працювати треба так, щоб соромно не було. А мені за тих недогуцулів соромно - їм самим, мабуть, ні. Ще й звуться серцем Карпат, серцем України... Тьфу. Якісь мадяри, їй-богу, дикуни. Ненавиджу нащадків гуцулів.
Пани.
Чтобы заработать на квартиру мне пришлось несколько лет ночевать у нариков, алкашей и зеков со сроками за убийство.
Потом пахать лет 10 и часто до 2 ночи.
И я не думаю, что другим здесь легче.
Так что вы не знаете каким трудом оно досталось и не мешает иметь к этому уважение
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beee
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