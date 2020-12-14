Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:С чего вы решили, що вам хтось щось винен? И чим ваше ставлення і позиція в житті краще за інших? Коли в ЗУ ломили ціни, користучись бідою біженців вас не бентежить?
Це в мене до панів питання - з чого ви вирішили, що вам потенційні орендатори щось винні? Бо тут всі безапеляційно заявляють, що ось, та я закладу в договір ціну на 2 місяці, та ось, прив'яжу її до курсу доляра, а ось ще можливість перегляду ціни... І так дивуєтесь, коли вам кажуть, що потенційні орендодавці мають не такий погляд на світ - я, будучи і орендарем, і орендодавцем (на різних локаціях, звичайно), засуджую таку дитячу наївність - що ви думаєте, що світ буде таким, як ви бажаєте - і що головне - що ви не допускаєте думки, що інші можуть думати не так. Ось і все.
А мені ніхто нічого не винен, поки із суб'єктом не укладено договір/не здійснено правочин. Чао.
Коли в ЗУ ломили ціни - однозначно засуджую. Хіба схоже, що я виступаю за велике маніпуляційне підвищення цін? Працювати треба так, щоб соромно не було. А мені за тих недогуцулів соромно - їм самим, мабуть, ні. Ще й звуться серцем Карпат, серцем України... Тьфу. Якісь мадяри, їй-богу, дикуни. Ненавиджу нащадків гуцулів.
Пани. Чтобы заработать на квартиру мне пришлось несколько лет ночевать у нариков, алкашей и зеков со сроками за убийство. Потом пахать лет 10 и часто до 2 ночи. И я не думаю, что другим здесь легче. Так что вы не знаете каким трудом оно досталось и не мешает иметь к этому уважение
приблизно і в мене так було, спочатку ліжко місце то сім"ї де є наркєти/алкаші, потім зрозумів, що ліпше в Ірпені знімати цілу кімнату за аналогічне, але в більш-менш благополучних людей, потім Польща, потім цоколь, потім кавалірки, тепер чекаю, коли введуть 1к в майже готовому вна оКРЖН, але відсроченому до осені
В мене знайомий родичей здає 3 кімнатну у Львові двум жінкам. Оренду їм не піднімав. У березні вони давали притулок на кілька ночей біженцям, яких евакуаційні поїзди привозили на вокзал, щоб ті могли перепочити перед дорогою до Польши. Про орендодавців, яки підвищили ціни, це складне питання. Коли квартир сто, а попит на тисячу, 900 людей залишаться на вулиці. Як відібрати кто буде жити, а хто на вулиці?
flyman написав:приблизно і в мене так було, спочатку ліжко місце то сім"ї де є наркєти/алкаші, потім зрозумів, що ліпше в Ірпені знімати цілу кімнату за аналогічне, але в більш-менш благополучних людей, потім Польща, потім цоколь, потім кавалірки, тепер чекаю, коли введуть 1к в майже готовому вна оКРЖН, але відсроченому до осені
Ромасик написав:fox767676 чего? Какого трекинга? что-то я не припоминаю, чтобы в учителей спрашивали, какие они налоги готовы платить. Другие работодатели платят по белому
Так учителя и не копейки не платят, если они не оформлені как ФОПы (5%), что тоже сплошь и рядом. Выбор есть во многих специальностях, не только ИТ. Идти фопом, с большими рисками и меньшим соцпакетом, или "в штат" где понятие о налогах чисто академическое - всегда компенсация оговаривается "нетто"