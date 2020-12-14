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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10159101601016110162

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 100
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:24

fox767676 чего? Какого трекинга? :lol: что-то я не припоминаю, чтобы в учителей спрашивали, какие они налоги готовы платить.
Другие работодатели платят по белому
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:36

  beee написав:
  042013 написав:
  beee написав:С чего вы решили, що вам хтось щось винен?
И чим ваше ставлення і позиція в житті краще за інших?
Коли в ЗУ ломили ціни, користучись бідою біженців вас не бентежить?

Це в мене до панів питання - з чого ви вирішили, що вам потенційні орендатори щось винні? Бо тут всі безапеляційно заявляють, що ось, та я закладу в договір ціну на 2 місяці, та ось, прив'яжу її до курсу доляра, а ось ще можливість перегляду ціни... І так дивуєтесь, коли вам кажуть, що потенційні орендодавці мають не такий погляд на світ - я, будучи і орендарем, і орендодавцем (на різних локаціях, звичайно), засуджую таку дитячу наївність - що ви думаєте, що світ буде таким, як ви бажаєте - і що головне - що ви не допускаєте думки, що інші можуть думати не так. Ось і все.

А мені ніхто нічого не винен, поки із суб'єктом не укладено договір/не здійснено правочин. Чао.

Коли в ЗУ ломили ціни - однозначно засуджую. Хіба схоже, що я виступаю за велике маніпуляційне підвищення цін? Працювати треба так, щоб соромно не було. А мені за тих недогуцулів соромно - їм самим, мабуть, ні. Ще й звуться серцем Карпат, серцем України... Тьфу. Якісь мадяри, їй-богу, дикуни. Ненавиджу нащадків гуцулів.

Пани.
Чтобы заработать на квартиру мне пришлось несколько лет ночевать у нариков, алкашей и зеков со сроками за убийство.
Потом пахать лет 10 и часто до 2 ночи.
И я не думаю, что другим здесь легче.
Так что вы не знаете каким трудом оно досталось и не мешает иметь к этому уважение

приблизно і в мене так було, спочатку ліжко місце то сім"ї де є наркєти/алкаші, потім зрозумів, що ліпше в Ірпені знімати цілу кімнату за аналогічне, але в більш-менш благополучних людей, потім Польща, потім цоколь, потім кавалірки, тепер чекаю, коли введуть 1к в майже готовому вна оКРЖН, але відсроченому до осені

але, одне але: деяка нерухомість поблизу виглядає так як там на картинці
https://fi202x.blogspot.com/2022/07/blog-post.html
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  042013 написав:Ще й звуться серцем Карпат, серцем України... Тьфу. Якісь мадяри, їй-богу, дикуни. Ненавиджу нащадків гуцулів.

В мене знайомий родичей здає 3 кімнатну у Львові двум жінкам. Оренду їм не піднімав. У березні вони давали притулок на кілька ночей біженцям, яких евакуаційні поїзди привозили на вокзал, щоб ті могли перепочити перед дорогою до Польши.
Про орендодавців, яки підвищили ціни, це складне питання. Коли квартир сто, а попит на тисячу, 900 людей залишаться на вулиці. Як відібрати кто буде жити, а хто на вулиці?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:47

  flyman написав:приблизно і в мене так було, спочатку ліжко місце то сім"ї де є наркєти/алкаші, потім зрозумів, що ліпше в Ірпені знімати цілу кімнату за аналогічне, але в більш-менш благополучних людей, потім Польща, потім цоколь, потім кавалірки, тепер чекаю, коли введуть 1к в майже готовому вна оКРЖН, але відсроченому до осені

Коли все закінчиться ми знимемо про вас кіно, на кшталт цього: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D ... 0%B5%D0%BC
Але без всіх цих соплей з дитиною та казочок про збагачення на ринку акцій. Назву міняти не будемо. Нормальна назва.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:54

  Ромасик написав:fox767676 чего? Какого трекинга? :lol: что-то я не припоминаю, чтобы в учителей спрашивали, какие они налоги готовы платить.
Другие работодатели платят по белому


Так учителя и не копейки не платят, если они не оформлені как ФОПы (5%), что тоже сплошь и рядом. Выбор есть во многих специальностях, не только ИТ. Идти фопом, с большими рисками и меньшим соцпакетом, или "в штат" где понятие о налогах чисто академическое - всегда компенсация оговаривается "нетто"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:03

Кто-то делал тех. паспорт БТИ после 01.08.2021 года в квартирах с неузаконенной перепланировкой?
Присоединённые балкон к комнате или кухне... Арка в капитальной стене...Замена местами комнаты и кухни.
Как прошло и сколько дали на лапу?
Извиняюсь что про недвижимость.
UA
 
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