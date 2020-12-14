Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:fox767676 чего? Какого трекинга? что-то я не припоминаю, чтобы в учителей спрашивали, какие они налоги готовы платить. Другие работодатели платят по белому
Так учителя и не копейки не платят, если они не оформлені как ФОПы (5%), что тоже сплошь и рядом. Выбор есть во многих специальностях, не только ИТ. Идти фопом, с большими рисками и меньшим соцпакетом, или "в штат" где понятие о налогах чисто академическое - всегда компенсация оговаривается "нетто"
Возвращаясь к теме спонсорства армии и оборонки - сколько себя помню - все распродаваллсь\пилилось\уничтожалось еще задолго до ит-фопов. Если б знать что за 15 летнюю банковскую карьеру на мои налоги сделли хоть гусеницу для танка, я был бы счастлив
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 03 сер, 2022 18:13, всього редагувалось 4 разів.
Кто-то делал тех. паспорт БТИ после 01.08.2021 года в квартирах с неузаконенной перепланировкой? Присоединённые балкон к комнате или кухне... Арка в капитальной стене...Замена местами комнаты и кухни. Как прошло и сколько дали на лапу? Извиняюсь что про недвижимость.