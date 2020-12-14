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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10159101601016110162

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 100
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:54

  Ромасик написав:fox767676 чего? Какого трекинга? :lol: что-то я не припоминаю, чтобы в учителей спрашивали, какие они налоги готовы платить.
Другие работодатели платят по белому


Так учителя и не копейки не платят, если они не оформлені как ФОПы (5%), что тоже сплошь и рядом. Выбор есть во многих специальностях, не только ИТ. Идти фопом, с большими рисками и меньшим соцпакетом, или "в штат" где понятие о налогах чисто академическое - всегда компенсация оговаривается "нетто"

Возвращаясь к теме спонсорства армии и оборонки - сколько себя помню - все распродаваллсь\пилилось\уничтожалось еще задолго до ит-фопов.
Если б знать что за 15 летнюю банковскую карьеру на мои налоги сделли хоть гусеницу для танка, я был бы счастлив
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 03 сер, 2022 18:13, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:03

Кто-то делал тех. паспорт БТИ после 01.08.2021 года в квартирах с неузаконенной перепланировкой?
Присоединённые балкон к комнате или кухне... Арка в капитальной стене...Замена местами комнаты и кухни.
Как прошло и сколько дали на лапу?
Извиняюсь что про недвижимость.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:10

  Олежан написав:
  sequence написав:https://www.dw.com/en/once-booming-kyivs-housing-market-ravaged-by-war/av-62682962
немцы о киевском риал истейте

что говорят? я немецкий не понимаю

Там на английском.
Говорят что у всех упало, а у Респекта и beee стоит :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Vlad442 написав:у Львові

У Львові ціни на новобуди(навіть, ще незавершені) таки хочуть переплюнути Київські!)))))
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:49

  UA написав:
  Олежан написав:
  sequence написав:https://www.dw.com/en/once-booming-kyivs-housing-market-ravaged-by-war/av-62682962
немцы о киевском риал истейте

что говорят? я немецкий не понимаю

Там на английском.
Говорят что у всех упало, а у Респекта и beee стоит :mrgreen:

Ерунда. Говорят "Ми будем багатіі"(с)
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:01

Сдавшим за 4 тыс с фиксацией на год посвящается.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/08/3/689957/
Редкий арендодатель сможет заменить стиральную машину.
Сейчас ещё допродают складские запасы завезенного до войны.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вчера HR больших фин организаций(критической инфраструктуры) получили целые пачки повесток.
вызывают всех. даже тех кто не подлежит мобилизации.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:32

"Я вгадаю цю мелодію з двох нот!"©)))

  Олежан написав:вчера HR больших фин организаций(критической инфраструктуры) получили целые пачки повесток.
вызывают всех. даже тех кто не подлежит мобилизации.

Ну так все правильно - ви ж чули(може заяву президента) що на півдні скоро буде наступ?

Тож, хто буде наступати вже в найближчі дні - ми, чи орки?
Я - знаю, а ви? :mrgreen:
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