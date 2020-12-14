Додано: Сер 03 сер, 2022 20:40

Олежан написав: Moneta написав: В 90е-начало нулевых был исход евреев и можно было найти хорошую квартирку с современным на то время ремонтом, по цене покупателя.



Сейчас исход происходит гораздо масштабнее, при этом коробками застроен весь пригород. В 90е-начало нулевых был исход евреев и можно было найти хорошую квартирку с современным на то время ремонтом, по цене покупателя.Сейчас исход происходит гораздо масштабнее, при этом коробками застроен весь пригород.

да да

было дело

товарищ отца продал 4к на Хрещатике за 15 000

уехал в израиль в поисках лучшей жизни работал водителем автобуса

а тот кто купил это квартиру в 2007 мог продать ее на 1М да дабыло делотоварищ отца продал 4к на Хрещатике за 15 000уехал в израиль в поисках лучшей жизни работал водителем автобусаа тот кто купил это квартиру в 2007 мог продать ее на 1М

Не знаю точно год продажи, но думаю во первых в году так 93-94м он её продал неприватизированную, ибо мало кто тогда этим заморачивался, выписались все за сотню с рыла в никуда, вписали нову морду за сотню и понеслась кобыла в Хайфу. И цена той 4К была абсолютно(без ремонта) адекватна допустим пятёрке за 2-3К в новострое на Трое или Оболони, пусть и советском. А во вторых - на какие бы шиши он бы эти лет 12-13 прожил? Был ли у него достаточный тогда доход? Не выписали бы его оттуда в никуда и без частей тела чуть позже евреи пограмотнее и похожие на Гешу Корбана и Беню???Я как то в 99м почти с мамой купил 4к у нас у профессорского сына, КТНа и алкаша 50ти летнего, а папа с Брежневым пил и со Щербицким. Но там он хоть что то в ВУЗе получал и в зачётки ему хоть что то вкладывали, ел-пил же он на свои и не катанку с мивиной. Короче пятёрку нам не уступили а 40кило у меня не было и я пролетел. А он всё равно продал её на минимуме(40-35-45 - какая разница), а мы вошли в первый для нас новострой без обоссаных подворотен и с нормальным лифтом и соседями.ПыСы . А как вообще у друга отца нарисовалась 4К и на Крещатике??? Не в доме со звездой???