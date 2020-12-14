Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:fox767676 чего? Какого трекинга? что-то я не припоминаю, чтобы в учителей спрашивали, какие они налоги готовы платить. Другие работодатели платят по белому
Так учителя и не копейки не платят, если они не оформлені как ФОПы (5%), что тоже сплошь и рядом. Выбор есть во многих специальностях, не только ИТ. Идти фопом, с большими рисками и меньшим соцпакетом, или "в штат" где понятие о налогах чисто академическое - всегда компенсация оговаривается "нетто"
Возвращаясь к теме спонсорства армии и оборонки - сколько себя помню - все распродаваллсь\пилилось\уничтожалось еще задолго до ит-фопов. Если б знать что за 15 летнюю банковскую карьеру на мои налоги сделли хоть гусеницу для танка, я был бы счастлив
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 03 сер, 2022 18:13, всього редагувалось 4 разів.
Кто-то делал тех. паспорт БТИ после 01.08.2021 года в квартирах с неузаконенной перепланировкой? Присоединённые балкон к комнате или кухне... Арка в капитальной стене...Замена местами комнаты и кухни. Как прошло и сколько дали на лапу? Извиняюсь что про недвижимость.
Moneta написав:В 90е-начало нулевых был исход евреев и можно было найти хорошую квартирку с современным на то время ремонтом, по цене покупателя.
Сейчас исход происходит гораздо масштабнее, при этом коробками застроен весь пригород.
да да было дело товарищ отца продал 4к на Хрещатике за 15 000 уехал в израиль в поисках лучшей жизни работал водителем автобуса а тот кто купил это квартиру в 2007 мог продать ее на 1М
Не знаю точно год продажи, но думаю во первых в году так 93-94м он её продал неприватизированную, ибо мало кто тогда этим заморачивался, выписались все за сотню с рыла в никуда, вписали нову морду за сотню и понеслась кобыла в Хайфу. И цена той 4К была абсолютно(без ремонта) адекватна допустим пятёрке за 2-3К в новострое на Трое или Оболони, пусть и советском. А во вторых - на какие бы шиши он бы эти лет 12-13 прожил? Был ли у него достаточный тогда доход? Не выписали бы его оттуда в никуда и без частей тела чуть позже евреи пограмотнее и похожие на Гешу Корбана и Беню??? Я как то в 99м почти с мамой купил 4к у нас у профессорского сына, КТНа и алкаша 50ти летнего, а папа с Брежневым пил и со Щербицким. Но там он хоть что то в ВУЗе получал и в зачётки ему хоть что то вкладывали, ел-пил же он на свои и не катанку с мивиной. Короче пятёрку нам не уступили а 40кило у меня не было и я пролетел. А он всё равно продал её на минимуме(40-35-45 - какая разница), а мы вошли в первый для нас новострой без обоссаных подворотен и с нормальным лифтом и соседями. ПыСы . А как вообще у друга отца нарисовалась 4К и на Крещатике??? Не в доме со звездой???