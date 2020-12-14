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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10160101611016210163

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 100
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 23:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Andrey2512 написав:Квартиры или есть свободные, или их нет. А не отсеивать людей задирая цены!

Тоді їх зразу буде "нет". Відбір буде по принципу хто встиг (а не грошей як у першому варіанті), хоч йому може й не дуже треба. Наприклад у людей є 8 тис, та є родичи. Напрягати родичів не хочуть, чому б ні зняти. Хто проїхав пізніше, навіть коли їм конче треба, будуть мешкати на вокзалі. Чи це справедливо?
Я б здавав по ринковій ціні, але намагався заселити як можна більше людей. Дві сім'ї знайомих чи родичей в однушку наприклад. Це краще, чим коли одним все, другим нічого. В таких умовах будуть жити тільки ті, у кого нема резервного варіанту. У такому рішенні я б бачив свою соціальну функцію, хоч вигідніше та спокійніше було б вибрати одинокого айтішника без дітей та тварин.
Vlad442
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