Тоді їх зразу буде "нет". Відбір буде по принципу хто встиг (а не грошей як у першому варіанті), хоч йому може й не дуже треба. Наприклад у людей є 8 тис, та є родичи. Напрягати родичів не хочуть, чому б ні зняти. Хто проїхав пізніше, навіть коли їм конче треба, будуть мешкати на вокзалі. Чи це справедливо?
Я б здавав по ринковій ціні, але намагався заселити як можна більше людей. Дві сім'ї знайомих чи родичей в однушку наприклад. Це краще, чим коли одним все, другим нічого. В таких умовах будуть жити тільки ті, у кого нема резервного варіанту. У такому рішенні я б бачив свою соціальну функцію, хоч вигідніше та спокійніше було б вибрати одинокого айтішника без дітей та тварин.