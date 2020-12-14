Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Andrey2512 написав:Квартиры или есть свободные, или их нет. А не отсеивать людей задирая цены!
Тоді їх зразу буде "нет". Відбір буде по принципу хто встиг (а не грошей як у першому варіанті), хоч йому може й не дуже треба. Наприклад у людей є 8 тис, та є родичи. Напрягати родичів не хочуть, чому б ні зняти. Хто проїхав пізніше, навіть коли їм конче треба, будуть мешкати на вокзалі. Чи це справедливо? Я б здавав по ринковій ціні, але намагався заселити як можна більше людей. Дві сім'ї знайомих чи родичей в однушку наприклад. Це краще, чим коли одним все, другим нічого. В таких умовах будуть жити тільки ті, у кого нема резервного варіанту. У такому рішенні я б бачив свою соціальну функцію, хоч вигідніше та спокійніше було б вибрати одинокого айтішника без дітей та тварин.
Ні, немає поки що 50%. Лише 15-20%. Двократне падіння - будемо спостерігати через 1,5-2 роки. Тому любителям скритих плінтусів і модних МОПів слід терміново продавати свою прелєсць зараз, за скільки дають.
Ні, немає поки що 50%. Лише 15-20%. Двократне падіння - будемо спостерігати через 1,5-2 роки. Тому любителям скритих плінтусів і модних МОПів слід терміново продавати свою прелєсць зараз, за скільки дають.
Скажіть будь ласка, ви свою нерухомість всю вже продали? Щоб через 1.5-2 роки відкупити в 2 раза більше?