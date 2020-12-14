Додано: Чет 04 сер, 2022 08:16

xio13

Так дешёвое вдвое не сложится

Это прелести с плинтусами могут показать рекорды по торгу

Ну и естественно объекты с приличным метражом и соответственно ценой

А хрущи как стоили 30-50тыс с ремонтом так и будут стоить(ну могут и вдвое сложиться, но это не там где пул Франта, не у входа в метро, скорее на задворках ЛБ), а наследные с клопами и деревянными аутентичными дверями и окнами и стенами крашеными зелёной краской - те и минус 70% могут показать. Какой баран там ремонт будет сейчас начинать да и ещё капитальный