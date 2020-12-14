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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10160101611016210163>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 100
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 05:22

Нерухомість в Києві впала в ціні до 50 відсотків, первинний ринок практично зупинився

https://zn.ua/ukr/amp/ECONOMICS/nerukho ... ivsja.html

Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житло

https://www.rbc.ua/ukr/news/kvartiry-12 ... 2.html/amp
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 06:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Andrey2512 написав:
  Vlad442 написав:Про орендодавців, яки підвищили ціни, це складне питання. Коли квартир сто, а попит на тисячу, 900 людей залишаться на вулиці. Як відібрати кто буде жити, а хто на вулиці?


Квартиры или есть свободные, или их нет. А не отсеивать людей задирая цены!
За комунізмом вам в північну корею
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 07:05

  Moneta написав:Нерухомість в Києві впала в ціні до 50 відсотків, первинний ринок практично зупинився

https://zn.ua/ukr/amp/ECONOMICS/nerukho ... ivsja.html

Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житло

https://www.rbc.ua/ukr/news/kvartiry-12 ... 2.html/amp

Ні, немає поки що 50%. Лише 15-20%.
Двократне падіння - будемо спостерігати через 1,5-2 роки.
Тому любителям скритих плінтусів і модних МОПів слід терміново продавати свою прелєсць зараз, за скільки дають.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 07:54

  Frant написав:
  Moneta написав:Нерухомість в Києві впала в ціні до 50 відсотків, первинний ринок практично зупинився

https://zn.ua/ukr/amp/ECONOMICS/nerukho ... ivsja.html

Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житло

https://www.rbc.ua/ukr/news/kvartiry-12 ... 2.html/amp

Ні, немає поки що 50%. Лише 15-20%.
Двократне падіння - будемо спостерігати через 1,5-2 роки.
Тому любителям скритих плінтусів і модних МОПів слід терміново продавати свою прелєсць зараз, за скільки дають.


Скажіть будь ласка, ви свою нерухомість всю вже продали? Щоб через 1.5-2 роки відкупити в 2 раза більше?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:16

xio13
Так дешёвое вдвое не сложится
Это прелести с плинтусами могут показать рекорды по торгу
Ну и естественно объекты с приличным метражом и соответственно ценой
А хрущи как стоили 30-50тыс с ремонтом так и будут стоить(ну могут и вдвое сложиться, но это не там где пул Франта, не у входа в метро, скорее на задворках ЛБ), а наследные с клопами и деревянными аутентичными дверями и окнами и стенами крашеными зелёной краской - те и минус 70% могут показать. Какой баран там ремонт будет сейчас начинать да и ещё капитальный
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:20

  xio13 написав:
  Frant написав:
  Moneta написав:Нерухомість в Києві впала в ціні до 50 відсотків, первинний ринок практично зупинився

https://zn.ua/ukr/amp/ECONOMICS/nerukho ... ivsja.html

Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житло

https://www.rbc.ua/ukr/news/kvartiry-12 ... 2.html/amp

Ні, немає поки що 50%. Лише 15-20%.
Двократне падіння - будемо спостерігати через 1,5-2 роки.
Тому любителям скритих плінтусів і модних МОПів слід терміново продавати свою прелєсць зараз, за скільки дають.


Скажіть будь ласка, ви свою нерухомість всю вже продали? Щоб через 1.5-2 роки відкупити в 2 раза більше?

В мене лише одна квартира, гостінка на Святошино. Спадок від дідуся, з старими зеленими шпалерами і дерев'яними вікнами. Нічого продавати, на жаль))))

П.С. Хіба що продати і перебратись у котячий цоколь в Бучі чи ближче до Ірпіньських фонтанів?)))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 04 сер, 2022 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:21

  барабашов написав:xio13
Так дешёвое вдвое не сложится
Это прелести с плинтусами могут показать рекорды по торгу
Ну и естественно объекты с приличным метражом и соответственно ценой
А хрущи как стоили 30-50тыс с ремонтом так и будут стоить(ну могут и вдвое сложиться, но это не там где пул Франта, не у входа в метро, скорее на задворках ЛБ), а наследные с клопами и деревянными аутентичными дверями и окнами и стенами крашеными зелёной краской - те и минус 70% могут показать. Какой баран там ремонт будет сейчас начинать да и ещё капитальный

Я поважаю людей, які добре знають математику)))) фундамент для розуміння багатьох процесів
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:За комунізмом вам в північну корею


До чого тут комунізм? Якщо багато людей шукає житло, трапилася біда, а я щоб відсіяти зайвих підіймаю ціну в 2-3 рази - це капіталізм?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сегодня присмотрелся к номерам запаркованных машин под домом. Номера "новичков" начинаются на АХ, АН, ВТ, СВ, ВЕ.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:36

  Frant написав:В мене лише одна квартира, гостінка на Святошино. Спадок від дідуся, з старими зеленими шпалерами і дерев'яними вікнами. Нічого продавати, на жаль))))

П.С. Хіба що продати і перебратись у котячий цоколь в Бучі чи ближче до Ірпіньських фонтанів?)))


Тобто вы не считате свой жилфонд под аренду недвижимостью, только то в котором сами живете есть недвижимость, так ?
vladimir07
 
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