Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ні, немає поки що 50%. Лише 15-20%. Двократне падіння - будемо спостерігати через 1,5-2 роки. Тому любителям скритих плінтусів і модних МОПів слід терміново продавати свою прелєсць зараз, за скільки дають.
Ні, немає поки що 50%. Лише 15-20%. Двократне падіння - будемо спостерігати через 1,5-2 роки. Тому любителям скритих плінтусів і модних МОПів слід терміново продавати свою прелєсць зараз, за скільки дають.
Скажіть будь ласка, ви свою нерухомість всю вже продали? Щоб через 1.5-2 роки відкупити в 2 раза більше?
xio13 Так дешёвое вдвое не сложится Это прелести с плинтусами могут показать рекорды по торгу Ну и естественно объекты с приличным метражом и соответственно ценой А хрущи как стоили 30-50тыс с ремонтом так и будут стоить(ну могут и вдвое сложиться, но это не там где пул Франта, не у входа в метро, скорее на задворках ЛБ), а наследные с клопами и деревянными аутентичными дверями и окнами и стенами крашеными зелёной краской - те и минус 70% могут показать. Какой баран там ремонт будет сейчас начинать да и ещё капитальный
Ні, немає поки що 50%. Лише 15-20%. Двократне падіння - будемо спостерігати через 1,5-2 роки. Тому любителям скритих плінтусів і модних МОПів слід терміново продавати свою прелєсць зараз, за скільки дають.
Скажіть будь ласка, ви свою нерухомість всю вже продали? Щоб через 1.5-2 роки відкупити в 2 раза більше?
В мене лише одна квартира, гостінка на Святошино. Спадок від дідуся, з старими зеленими шпалерами і дерев'яними вікнами. Нічого продавати, на жаль))))
П.С. Хіба що продати і перебратись у котячий цоколь в Бучі чи ближче до Ірпіньських фонтанів?)))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 04 сер, 2022 08:23, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:xio13 Так дешёвое вдвое не сложится Это прелести с плинтусами могут показать рекорды по торгу Ну и естественно объекты с приличным метражом и соответственно ценой А хрущи как стоили 30-50тыс с ремонтом так и будут стоить(ну могут и вдвое сложиться, но это не там где пул Франта, не у входа в метро, скорее на задворках ЛБ), а наследные с клопами и деревянными аутентичными дверями и окнами и стенами крашеными зелёной краской - те и минус 70% могут показать. Какой баран там ремонт будет сейчас начинать да и ещё капитальный
Я поважаю людей, які добре знають математику)))) фундамент для розуміння багатьох процесів