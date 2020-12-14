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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 сер, 2022 09:38
Andrey2512 написав:
До чого тут комунізм? Якщо багато людей шукає житло, трапилася біда, а я щоб відсіяти зайвих підіймаю ціну в 2-3 рази - це капіталізм?
Як ви пропонуєте відсіяти "зайвих"? За яким принципом?
Висока ціна приводить до збільшення пропозиції - люди закрили свою квіточку, живуть в Польші у волонтерів, тут їм дзвонять "тут квартири по тисячі євро здають" - примчали, здали і повернулись жити безоплатно до добрих людей. Так і було.
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Додано: Чет 04 сер, 2022 10:20
Vlad442 написав:
Як ви пропонуєте відсіяти "зайвих"? За яким принципом?
Це дуже погана ситуація. Я би відсіював так: хто перший подзвонив, той і зняв. Логічно? Я не кажу про мирний час.
Vlad442 написав:
Так і було.
Так, це й було. Я родину вивіз на захід, а звідти місцеві поїхали до Польщі. І гуманітарку дають, ще й хату можна здати за дорого. + картковий туризм і можливість загнати тачку без податку.
А моя дружина тільки і чула розмови, що "ой, тут так бомблять... потрібно їхати звідси". Приємного мало.
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Додано: Чет 04 сер, 2022 10:25
Andrey2512 написав: Vlad442 написав:
Як ви пропонуєте відсіяти "зайвих"? За яким принципом?
Це дуже погана ситуація. Я би відсіював так: хто перший подзвонив, той і зняв. Логічно? \\\
Снял -- это вы имеете в виду "заехал на проживание безоплатно"? Логічно? -- ведь дуже погана ситуація на дворе...
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Додано: Чет 04 сер, 2022 10:30
Andrey2512 написав:
Я би відсіював так: хто перший подзвонив, той і зняв. Логічно?
Ні. Чим ти, хто перший подзвонив, краще тих, кто приїхав наступного дня, та кому нічого не залишилось ні за які гроші?
Також низька ціна має ще один мінус. Наприклад приїхали люди з Києва, пожили, повернулись додому, а квартиру не здали, на всяк випадок, якщо дешево, чому б не притримати? Потім у травні приїхали люди з Сєверодонецьку, та їм нікуди податись, бо квартир нема.
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Vlad442
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Додано: Чет 04 сер, 2022 10:48
_hunter написав:
Снял -- это вы имеете в виду "заехал на проживание безоплатно"? Логічно? --
За деньги. Стоит, например, квартира 5к грн в месяц. Как понять повышение цены до 15-20к во время войны?
Vlad442 написав:
Ні. Чим ти, хто перший подзвонив, краще тих, кто приїхав наступного дня, та кому нічого не залишилось ні за які гроші?
Та не чим не краще. І вибирати гидко, а як? У кого більше дітей? Я хз, не знаю. І не хочу знати. Але у людей, які залишилися без нічого я би не зміг забирати великі гроші. Хоча б звичайні ринкові.
Мабуть виховали мене батьки погано. Вибачте
Vlad442 написав:
Також низька ціна має ще один мінус. Наприклад приїхали люди з Києва, пожили, повернулись додому, а квартиру не здали, на всяк випадок, якщо дешево, чому б не притримати? Потім у травні приїхали люди з Сєверодонецьку, та їм нікуди податись, бо квартир нема.
Потрібно реально дивитися на ситуацію. Прикладів можна багато вигадати.
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Andrey2512
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