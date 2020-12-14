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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10160101611016210163

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 102
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
21%
21
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Andrey2512 написав:До чого тут комунізм? Якщо багато людей шукає житло, трапилася біда, а я щоб відсіяти зайвих підіймаю ціну в 2-3 рази - це капіталізм?

Як ви пропонуєте відсіяти "зайвих"? За яким принципом?

Висока ціна приводить до збільшення пропозиції - люди закрили свою квіточку, живуть в Польші у волонтерів, тут їм дзвонять "тут квартири по тисячі євро здають" - примчали, здали і повернулись жити безоплатно до добрих людей. Так і було.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Vlad442 написав:Як ви пропонуєте відсіяти "зайвих"? За яким принципом?

Це дуже погана ситуація. Я би відсіював так: хто перший подзвонив, той і зняв. Логічно? Я не кажу про мирний час.
  Vlad442 написав:Так і було.

Так, це й було. Я родину вивіз на захід, а звідти місцеві поїхали до Польщі. І гуманітарку дають, ще й хату можна здати за дорого. + картковий туризм і можливість загнати тачку без податку.

А моя дружина тільки і чула розмови, що "ой, тут так бомблять... потрібно їхати звідси". Приємного мало.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:25

  Andrey2512 написав:
  Vlad442 написав:Як ви пропонуєте відсіяти "зайвих"? За яким принципом?

Це дуже погана ситуація. Я би відсіював так: хто перший подзвонив, той і зняв. Логічно? \\\

Снял -- это вы имеете в виду "заехал на проживание безоплатно"? Логічно? -- ведь дуже погана ситуація на дворе...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Andrey2512 написав:Я би відсіював так: хто перший подзвонив, той і зняв. Логічно?

Ні. Чим ти, хто перший подзвонив, краще тих, кто приїхав наступного дня, та кому нічого не залишилось ні за які гроші?

Також низька ціна має ще один мінус. Наприклад приїхали люди з Києва, пожили, повернулись додому, а квартиру не здали, на всяк випадок, якщо дешево, чому б не притримати? Потім у травні приїхали люди з Сєверодонецьку, та їм нікуди податись, бо квартир нема.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  _hunter написав:Снял -- это вы имеете в виду "заехал на проживание безоплатно"? Логічно? --

За деньги. Стоит, например, квартира 5к грн в месяц. Как понять повышение цены до 15-20к во время войны?
  Vlad442 написав:Ні. Чим ти, хто перший подзвонив, краще тих, кто приїхав наступного дня, та кому нічого не залишилось ні за які гроші?

Та не чим не краще. І вибирати гидко, а як? У кого більше дітей? Я хз, не знаю. І не хочу знати. Але у людей, які залишилися без нічого я би не зміг забирати великі гроші. Хоча б звичайні ринкові.
Мабуть виховали мене батьки погано. Вибачте
  Vlad442 написав:Також низька ціна має ще один мінус. Наприклад приїхали люди з Києва, пожили, повернулись додому, а квартиру не здали, на всяк випадок, якщо дешево, чому б не притримати? Потім у травні приїхали люди з Сєверодонецьку, та їм нікуди податись, бо квартир нема.

Потрібно реально дивитися на ситуацію. Прикладів можна багато вигадати.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:21

  Moneta написав:Нерухомість в Києві впала в ціні до 50 відсотків, первинний ринок практично зупинився

Для тех хоть как то в курсе кухни застройщиков, первичка закончилась ещё в 2019 -2020 годах.
Дальше эстафетную палочку приняли чистильщики обуви.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:46

  Andrey2512 написав:
  _hunter написав:Снял -- это вы имеете в виду "заехал на проживание безоплатно"? Логічно? --

За деньги. Стоит, например, квартира 5к грн в месяц. Как понять повышение цены до 15-20к во время войны? \\\

А эта цифра (5к) -- она откуда появилась? -- от балды? -- потому как классик еще лет 100 назад что-то про баланс спроса/предложения говорил... И (если хотя бы школьный курс экономики осилить) понять повышение цены до 15-20к проблем особых не составляет, вроде как...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:16

  _hunter написав:
  Andrey2512 написав:
  _hunter написав:Снял -- это вы имеете в виду "заехал на проживание безоплатно"? Логічно? --

За деньги. Стоит, например, квартира 5к грн в месяц. Как понять повышение цены до 15-20к во время войны? \\\

А эта цифра (5к) -- она откуда появилась? -- от балды? -- потому как классик еще лет 100 назад что-то про баланс спроса/предложения говорил... И (если хотя бы школьный курс экономики осилить) понять повышение цены до 15-20к проблем особых не составляет, вроде как...

Мінімалка наразі 6к5 ($160). Держстатівська середньокиївська біля $500.
У нульових працював в Києві за середнью по Києву з.п. ($150)
Знімав ліжкомісце за $50.
Так що в кого мало грошей, будуть знімати щось поскромніше.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:00

  Andrey2512 написав:
  Faceless написав:За комунізмом вам в північну корею


До чого тут комунізм? Якщо багато людей шукає житло, трапилася біда, а я щоб відсіяти зайвих підіймаю ціну в 2-3 рази - це капіталізм?

Так поступила вся Западная Украина. Дошло до смешного, что в Трускавце знакомые снимают за 14 тысяч, а в новострое на Оболоне сдают за 12 тысяч (18тысяч до войны, новострой возле метро оболонь).
hume
 
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