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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10161101621016310164

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 102
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
21%
21
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:44

  _hunter написав:Ну, что тут скажешь? -- вот тот вышеупомянутый баланс спроса и предложения из школьного учебника именно так и работает.

здесь бесспорно, всегда старался придерживаться позиции "рынок расставит по местам". Сейчас к сожалению так, что небольшие полудепрессивные места без нужной инфраструктуры уделывают столицу по аренде из-за того, что они полудепрессивные и попадание туда ракетой что-то из области фантастики, а безопасность стоит денег
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Честно говоря, я немного удивлен как наши соотечественники отнеслись к собственной безопасности. С одной стороны сложно встретить водителя, который бы хоть раз не садился за руль пьяным или маму, которая бы не переходила с коляской дорогу в неположенном месте, с другой - массовый выезд из городов, в которых вероятность попадания в тебя ракеты раз в 100 ниже вероятности погибнуть в ДТП.
Если бы я был уверен, что когда мне надо будет поехать в командировку - меня снова без проблем выпустят и не было бы непредсказуемых заторов на границе - я бы уже давно вернулся в Киев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))
На дурчика берут
beee
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:30

  hume написав:
  _hunter написав:Ну, что тут скажешь? -- вот тот вышеупомянутый баланс спроса и предложения из школьного учебника именно так и работает.

здесь бесспорно, всегда старался придерживаться позиции "рынок расставит по местам". Сейчас к сожалению так, что небольшие полудепрессивные места без нужной инфраструктуры уделывают столицу по аренде из-за того, что они полудепрессивные и попадание туда ракетой что-то из области фантастики, а безопасность стоит денег

здесь бесспорно, позиция "рынок расставит по местам" всегда работает. Сейчас к радости так, что небольшие полудепрессивные места без нужной инфраструктуры уделывают столицу по аренде из-за того, что они полудепрессивные и попадание туда ракетой что-то из области фантастики, а безопасность стоит денег.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:32

  hume написав:Так поступила вся Западная Украина. Дошло до смешного, что в Трускавце знакомые снимают за 14 тысяч, а в новострое на Оболоне сдают за 12 тысяч (18тысяч до войны, новострой возле метро оболонь).

За 14 в городе - курорте и за 12 возле метро Оболонь, где через озеро асфальтный завод.
Что вас удивило? :mrgreen:
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