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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 сер, 2022 14:44
_hunter написав:
Ну, что тут скажешь? -- вот тот вышеупомянутый баланс спроса и предложения из школьного учебника именно так и работает.
здесь бесспорно, всегда старался придерживаться позиции "рынок расставит по местам". Сейчас к сожалению так, что небольшие полудепрессивные места без нужной инфраструктуры уделывают столицу по аренде из-за того, что они полудепрессивные и попадание туда ракетой что-то из области фантастики, а безопасность стоит денег
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hume
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Додано: Чет 04 сер, 2022 15:01
Честно говоря, я немного удивлен как наши соотечественники отнеслись к собственной безопасности. С одной стороны сложно встретить водителя, который бы хоть раз не садился за руль пьяным или маму, которая бы не переходила с коляской дорогу в неположенном месте, с другой - массовый выезд из городов, в которых вероятность попадания в тебя ракеты раз в 100 ниже вероятности погибнуть в ДТП.
Если бы я был уверен, что когда мне надо будет поехать в командировку - меня снова без проблем выпустят и не было бы непредсказуемых заторов на границе - я бы уже давно вернулся в Киев.
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Додано: Чет 04 сер, 2022 15:27
Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))
На дурчика берут
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Додано: Чет 04 сер, 2022 15:30
hume написав: _hunter написав:
Ну, что тут скажешь? -- вот тот вышеупомянутый баланс спроса и предложения из школьного учебника именно так и работает.
здесь бесспорно, всегда старался придерживаться позиции "рынок расставит по местам". Сейчас к сожалению так, что небольшие полудепрессивные места без нужной инфраструктуры уделывают столицу по аренде из-за того, что они полудепрессивные и попадание туда ракетой что-то из области фантастики, а безопасность стоит денег
здесь бесспорно, позиция "рынок расставит по местам" всегда работает. Сейчас к радости так, что небольшие полудепрессивные места без нужной инфраструктуры уделывают столицу по аренде из-за того, что они полудепрессивные и попадание туда ракетой что-то из области фантастики, а безопасность стоит денег.
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_hunter
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Додано: Чет 04 сер, 2022 15:32
hume написав:
Так поступила вся Западная Украина. Дошло до смешного, что в Трускавце знакомые снимают за 14 тысяч, а в новострое на Оболоне сдают за 12 тысяч (18тысяч до войны, новострой возле метро оболонь).
За 14 в городе - курорте и за 12 возле метро Оболонь, где через озеро асфальтный завод.
Что вас удивило?
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