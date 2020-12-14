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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10162101631016410165

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 102
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
21%
21
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:24

  Vlad442 написав:
  _hunter написав:Вин, конечно, дуже інтересний, но как и всякая низкопробная фантастика -- к реальности никакого отношения не имеет.

Це просто ілюстрація, що закон попита і пропозиції не завжди діє. Колиб усі користувались їм, то заможні люди жили одні у двушках, а незаможні помирали б на вулицях.
Безоплатне поселення біженців добрими людьми його теж повністю порушує.

Нет: это просто илюстрация того, что кинематограф (даже типа артхаусный) в "старой европе" давно выродился в нечто непереваремое (по причине того, что его уже переварили) :)
В той студ-зарисовке "хлопок одной ладонью" полтора часа мусолился -- а именно "закон спроса". К реальному рынку (со сложнейшей системой обратных связей) оно, повторюсь, никакого отношения не имеет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:33

  beee написав:Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))
На дурчика берут


А зачем цену спрашивать, разве ее нет в объявлении ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:34

  UA написав:
  hume написав:Так поступила вся Западная Украина. Дошло до смешного, что в Трускавце знакомые снимают за 14 тысяч, а в новострое на Оболоне сдают за 12 тысяч (18тысяч до войны, новострой возле метро оболонь).

За 14 в городе - курорте и за 12 возле метро Оболонь, где через озеро асфальтный завод.
Что вас удивило? :mrgreen:


в Трускавце отопление отсутствует как класс
зимой знакомые зададутся вопросом :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vladimir07 написав:А зачем цену спрашивать, разве ее нет в объявлении ?

Ріелтори так роблять, коли хочуть збити ціну. Стандартний психологічний тиск.

"Яка актуальна ціна?
...
Ви ж розумієте, що це не реально. За скільки отдаете?
...
В мене є реальний клієнт на стільки-то, розглянете?".

Часто, коли получає відповідь так, дає рекламу цієї квартири від себе з цій зниженою ціною, та перебиває власника, поки тот вагається знизити ціну в своєї рекламі.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:48

  Vlad442 написав:
  vladimir07 написав:А зачем цену спрашивать, разве ее нет в объявлении ?

Ріелтори так роблять, коли хочуть збити ціну. Стандартний психологічний тиск.
"Яка актуальна ціна?
...
Ви ж розумієте, що це не реально. За скільки отдаете?
...
В мене є реальний клієнт на стільки-то, розглянете?".

И если вы вдруг согласитесь, далее ваше объявление будет висеть на олх, но уже с другой ценой в поисках вот того предложенного вам ранее к рассмотрению клиента :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:И если вы вдруг согласитесь, далее ваше объявление будет висеть на олх, но уже с другой ценой в поисках вот того предложенного вам ранее к рассмотрению клиента

Так. Агенти, справді, це вороги продавця/орендодавця так як и покупця/орендаря. Бо вони намагаються усіяк відкусити від чужих грошей.
Vlad442
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