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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 04 сер, 2022 16:24
Vlad442 написав: _hunter написав:
Вин, конечно, дуже інтересний, но как и всякая низкопробная фантастика -- к реальности никакого отношения не имеет.
Це просто ілюстрація, що закон попита і пропозиції не завжди діє. Колиб усі користувались їм, то заможні люди жили одні у двушках, а незаможні помирали б на вулицях.
Безоплатне поселення біженців добрими людьми його теж повністю порушує.
Нет: это просто илюстрация того, что кинематограф (даже типа артхаусный) в "старой европе" давно выродился в нечто непереваремое (по причине того, что его уже переварили)
В той студ-зарисовке "хлопок одной ладонью" полтора часа мусолился -- а именно "закон спроса". К реальному рынку (со сложнейшей системой обратных связей) оно, повторюсь, никакого отношения не имеет.
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_hunter
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Додано: Чет 04 сер, 2022 16:33
beee написав:
Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))
На дурчика берут
А зачем цену спрашивать, разве ее нет в объявлении ?
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vladimir07
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Додано: Чет 04 сер, 2022 16:44
vladimir07 написав:
А зачем цену спрашивать, разве ее нет в объявлении ?
Ріелтори так роблять, коли хочуть збити ціну. Стандартний психологічний тиск.
"Яка актуальна ціна?
...
Ви ж розумієте, що це не реально. За скільки отдаете?
...
В мене є реальний клієнт на стільки-то, розглянете?".
Часто, коли получає відповідь так, дає рекламу цієї квартири від себе з цій зниженою ціною, та перебиває власника, поки тот вагається знизити ціну в своєї рекламі.
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Vlad442
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Додано: Чет 04 сер, 2022 16:48
Vlad442 написав: vladimir07 написав:
А зачем цену спрашивать, разве ее нет в объявлении ?
Ріелтори так роблять, коли хочуть збити ціну. Стандартний психологічний тиск.
"Яка актуальна ціна?
...
Ви ж розумієте, що це не реально. За скільки отдаете?
...
В мене є реальний клієнт на стільки-то, розглянете?".
И если вы вдруг согласитесь, далее ваше объявление будет висеть на олх, но уже с другой ценой в поисках вот того предложенного вам ранее к рассмотрению клиента
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hume
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Додано: Чет 04 сер, 2022 17:09
hume написав:
И если вы вдруг согласитесь, далее ваше объявление будет висеть на олх, но уже с другой ценой в поисках вот того предложенного вам ранее к рассмотрению клиента
Так. Агенти, справді, це вороги продавця/орендодавця так як и покупця/орендаря. Бо вони намагаються усіяк відкусити від чужих грошей.
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Vlad442
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Додано: Чет 04 сер, 2022 17:51
Vlad442 написав: vladimir07 написав:
А зачем цену спрашивать, разве ее нет в объявлении ?
Ріелтори так роблять, коли хочуть збити ціну. Стандартний психологічний тиск.
"Яка актуальна ціна?
...
Ви ж розумієте, що це не реально. За скільки отдаете?
...
В мене є реальний клієнт на стільки-то, розглянете?".
Часто, коли получає відповідь так, дає рекламу цієї квартири від себе з цій зниженою ціною, та перебиває власника, поки тот вагається знизити ціну в своєї рекламі.
Меня это когда то бесило. Цена стоит, описание есть.
Но никто не читает.
Дочитывают до слова "телефон ", а там всё расскажут, времени ж вагон 😂
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beee
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Додано: Чет 04 сер, 2022 17:53
hume написав: Vlad442 написав: vladimir07 написав:
А зачем цену спрашивать, разве ее нет в объявлении ?
Ріелтори так роблять, коли хочуть збити ціну. Стандартний психологічний тиск.
"Яка актуальна ціна?
...
Ви ж розумієте, що це не реально. За скільки отдаете?
...
В мене є реальний клієнт на стільки-то, розглянете?".
И если вы вдруг согласитесь, далее ваше объявление будет висеть на олх, но уже с другой ценой в поисках вот того предложенного вам ранее к рассмотрению клиента
Да я за годы уже знаю все приёмы.
Я сначала отсылаю на просмотр видео. Потом время правильно назначаю, кароч, отсеиваю немного туристов
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beee
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Додано: Чет 04 сер, 2022 18:01
а тем временем
количество объявлений по Киеву на о-х:
22.06.2022
12678 продажа
30710 аренда квартир
04.08.2022 (прошло 43 дня)
18846 продажа квартир (+48%)
22314 аренда квартир (-28%)
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uaprofi
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Додано: Чет 04 сер, 2022 18:37
uaprofi написав:
а тем временем
количество объявлений по Киеву на о-х:
22.06.2022
12678 продажа
30710 аренда квартир
04.08.2022 (прошло 43 дня)
18846 продажа квартир (+48%)
22314 аренда квартир (-28%)
Ну - це майже як температура по лікарні . А ціна - хай навіть просто середня - повинна падати конкретно ...
До речі - відносно безпеки . Не знаю , наскільки числа правильні - але КМДА говорить , що 70 % батьків бажають , щоб діти вчилися нормально в школі ...
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Puente
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