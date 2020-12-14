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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 сер, 2022 19:27
аренда минус 40%
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Унуноктий
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Додано: Чет 04 сер, 2022 19:46
beee написав:
Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))На дурчика берут
начитались фантастов с ветки?)
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Додано: Чет 04 сер, 2022 19:50
Прохожий написав: beee написав:
Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))На дурчика берут
начитались фантастов с ветки?)
Пора ріелторам-новобудівцям їхати на ШРТ в сторону дач,вирощувати картоплю, помідори. Курей тримати.
Тому що від голоду вже галюцинації почались. Черговий "дорожай" Кржн під бомбами і ракетами.
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Frant
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:02
Унуноктий написав:
аренда минус 40%
сдал 3к на Чавдар за 9к?
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:03
Прохожий написав: beee написав:
Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))На дурчика берут
начитались фантастов с ветки?)
рылы не утруждаются чтением вообще.
от отсутствие денег - фантасмагорические схемы мутят
зря говорят, что талантливые разводилы - только на привозе
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beee
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:04
Прохожий написав: beee написав:
Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))На дурчика берут
начитались фантастов с ветки?)
мне тоже
мол есть клиент на -20% готовы?
посылаю в лес
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:07
uaprofi написав:
а тем временем
количество объявлений по Киеву на о-х:
22.06.2022
12678 продажа
30710 аренда квартир
04.08.2022 (прошло 43 дня)
18846 продажа квартир (+48%)
22314 аренда квартир (-28%)
зима близко
многие поедут в столицу где будет тепло
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:09
airmax78 написав:
Если бы я был уверен, что когда мне надо будет поехать в командировку - меня снова без проблем выпустят и не было бы непредсказуемых заторов на границе - я бы уже давно вернулся в Киев.
а ты все тролишь)
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