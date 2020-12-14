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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10163101641016510166

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 102
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
21%
21
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 19:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

аренда минус 40%
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 19:46

  beee написав:Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))
На дурчика берут

начитались фантастов с ветки?)
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:02

  Унуноктий написав:аренда минус 40%

сдал 3к на Чавдар за 9к?
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:03

  Прохожий написав:
  beee написав:Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))
На дурчика берут

начитались фантастов с ветки?)

рылы не утруждаются чтением вообще.
от отсутствие денег - фантасмагорические схемы мутят
зря говорят, что талантливые разводилы - только на привозе
beee
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:43

  Прохожий написав:
  beee написав:Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))
На дурчика берут

начитались фантастов с ветки?)

beeе - сам фантаст, фору любому даст
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:29

Обзор цін на оренду за 5хв.

По довгостроковій, то так - але щоб подобова виросла так само - щось важко віриться...

Отут чел каже, що став на рівень 80% довоєнних!
І то, що довгострокова, а що подобова! :!:
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:45

  Damien написав:
  Прохожий написав:
  beee написав:Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))
На дурчика берут

начитались фантастов с ветки?)

beeе - сам фантаст, фору любому даст

не дают покоя мои квартиры в аренде?
ворочаетесь, плохо спите?
beee
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