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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 сер, 2022 19:27
аренда минус 40%
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Унуноктий
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Додано: Чет 04 сер, 2022 19:46
beee написав:
Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))На дурчика берут
начитались фантастов с ветки?)
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:02
Унуноктий написав:
аренда минус 40%
сдал 3к на Чавдар за 9к?
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:03
Прохожий написав: beee написав:
Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))На дурчика берут
начитались фантастов с ветки?)
рылы не утруждаются чтением вообще.
от отсутствие денег - фантасмагорические схемы мутят
зря говорят, что талантливые разводилы - только на привозе
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beee
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:43
Прохожий написав: beee написав:
Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))На дурчика берут
начитались фантастов с ветки?)
beeе - сам фантаст, фору любому даст
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Damien
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Додано: Чет 04 сер, 2022 21:29
По довгостроковій, то так - але щоб подобова виросла так само - щось важко віриться...
Отут чел каже, що став на рівень 80% довоєнних!
І то, що довгострокова, а що подобова!
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Додано: Чет 04 сер, 2022 21:45
Damien написав: Прохожий написав: beee написав:
Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))На дурчика берут
начитались фантастов с ветки?)
beeе - сам фантаст, фору любому даст
не дают покоя мои квартиры в аренде?
ворочаетесь, плохо спите?
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beee
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