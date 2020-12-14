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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 сер, 2022 19:27
аренда минус 40%
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Унуноктий
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Додано: Чет 04 сер, 2022 19:46
beee написав:
Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))На дурчика берут
начитались фантастов с ветки?)
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:02
Унуноктий написав:
аренда минус 40%
сдал 3к на Чавдар за 9к?
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:03
Прохожий написав: beee написав:
Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))На дурчика берут
начитались фантастов с ветки?)
рылы не утруждаются чтением вообще.
от отсутствие денег - фантасмагорические схемы мутят
зря говорят, что талантливые разводилы - только на привозе
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beee
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:43
Прохожий написав: beee написав:
Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))На дурчика берут
начитались фантастов с ветки?)
beeе - сам фантаст, фору любому даст
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Damien
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Додано: Чет 04 сер, 2022 21:29
По довгостроковій, то так - але щоб подобова виросла так само - щось важко віриться...
Отут чел каже, що став на рівень 80% довоєнних!
І то, що довгострокова, а що подобова!
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Додано: Чет 04 сер, 2022 21:45
Damien написав: Прохожий написав: beee написав:
Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))На дурчика берут
начитались фантастов с ветки?)
beeе - сам фантаст, фору любому даст
не дают покоя мои квартиры в аренде?
ворочаетесь, плохо спите?
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beee
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Додано: Чет 04 сер, 2022 21:58
Успіх написав:
Отут чел каже, що став на рівень 80% довоєнних!
Він каже про 80% зайнятості, а не цін.
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foxluck
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 00:01
sequence написав: Vlad442 написав:
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Безоплатне поселення біженців добрими людьми його теж повністю порушує.
эра милосердия
"Милосердие - поповское слово" (оттуда-же)
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 00:27
airmax78 написав:
Честно говоря, я немного удивлен как наши соотечественники отнеслись к собственной безопасности. С одной стороны сложно встретить водителя, который бы хоть раз не садился за руль пьяным или маму, которая бы не переходила с коляской дорогу в неположенном месте, с другой - массовый выезд из городов, в которых вероятность попадания в тебя ракеты раз в 100 ниже вероятности погибнуть в ДТП.
Если бы я был уверен, что когда мне надо будет поехать в командировку - меня снова без проблем выпустят и не было бы непредсказуемых заторов на границе - я бы уже давно вернулся в Киев.
По Черниговской области неделю назад выпустили из Беларуси около 20 ракет то ли Искандер, то ли Торнадо-С. Но взрывы были слышны и у нас. Они были такой силы, что лес в котором ночевали военные раскурочило к чертям собачим, опять много погибло, при том, что солдаты спали чуть ли не в окопах.
За 11 лет войны в Сирии, были множество ударов по столице Дамаску, самая массовая - это около 50-60 крылатых ракет в 2018 году. Далеко ваш дом в Киеве от правительственного квартала? Витражные окна в квартире? Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.
Киев пока война не окончена, в зоне риска массированного ракетного удара из Беларуси. Помните об этом.
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Zebra
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