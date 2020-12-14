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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10164101651016610167

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 102
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
21%
21
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:18

  beee написав:
  Damien написав:
  beee написав:Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))
На дурчика берут

beeе - сам фантаст, фору любому даст

не дают покоя мои квартиры в аренде?
ворочаетесь, плохо спите?

Солодкі мрії продавця новобудів - вельми далекі від реальності.
Скільки він тут не заливав би.
Ціни Кржн падають на очах.
Попит на новобуди - зовсім мізерний.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 05 сер, 2022 07:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:19

  Успіх написав:По довгостроковій, то так - але щоб подобова виросла так само - щось важко віриться...

Отут чел каже, що став на рівень 80% довоєнних!
І то, що довгострокова, а що подобова! :!:

Цей чел каже про довоєнні ціни - що вже перегляди в нього і перемовини по довоєнним цінам :mrgreen: Може це пан Респект? У таких людей на словах завжди х2-х3.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:29

  BIGor написав:
  Успіх написав:По довгостроковій, то так - але щоб подобова виросла так само - щось важко віриться...
U[/youtube]
Отут чел каже, що став на рівень 80% довоєнних!
І то, що довгострокова, а що подобова! :!:

Цей чел каже про довоєнні ціни - що вже перегляди в нього і перемовини по довоєнним цінам :mrgreen: Може це пан Респект? У таких людей на словах завжди х2-х3.

Черговий продавець новобудами, який не зміг адаптуватись до нових умов життя.
Най хлоп знімає костюм, краватку, бере лопату, сапку і їде вирощувати картоплю і помідори для своєї сім'ї.
Нарот хотів мати патужну агродержаву, без математиків, інженерів,фізиків, хіміків? Будьте ласкаві, отримайте і розпишіться!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:48

  Frant написав:
  BIGor написав:
  Успіх написав:По довгостроковій, то так - але щоб подобова виросла так само - щось важко віриться...
U[/youtube]
Отут чел каже, що став на рівень 80% довоєнних!
І то, що довгострокова, а що подобова! :!:

Цей чел каже про довоєнні ціни - що вже перегляди в нього і перемовини по довоєнним цінам :mrgreen: Може це пан Респект? У таких людей на словах завжди х2-х3.

Черговий продавець новобудами, який не зміг адаптуватись до нових умов життя.
Най хлоп знімає костюм, краватку, бере лопату, сапку і їде вирощувати картоплю і помідори для своєї сім'ї.
Нарот хотів мати патужну агродержаву, без математиків, інженерів,фізиків, хіміків? Будьте ласкаві, отримайте і розпишіться!

Не уродуй и не коверкай мову, деbiл. От нищеты и безнадёги ты уже заеbaл брызжать ненавистью.
Как тебя тут только терпят. ноешь вечно, как баба
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:22

  beee написав:От нищеты и безнадёги ты уже заеbaл брызжать ненавистью.

Що, зовсім туго справи з продажем новобудів у "потужній" агродержаві?
  BIGor написав:Може це пан Респект? У таких людей на словах завжди х2-х3.

х10-х20 від реальності :mrgreen:
  beee написав:Как тебя тут только терпят. ноешь вечно

Убогий, від написання фейків про зростання цін новобуду - справи будуть краще йти?)))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 05 сер, 2022 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:24

  beee написав:Как тебя тут только терпят. ноешь вечно, как баба
воспринимайте его как клоуна. А чего местами смешно :D :D :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:25

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Честно говоря, я немного удивлен как наши соотечественники отнеслись к собственной безопасности. С одной стороны сложно встретить водителя, который бы хоть раз не садился за руль пьяным или маму, которая бы не переходила с коляской дорогу в неположенном месте, с другой - массовый выезд из городов, в которых вероятность попадания в тебя ракеты раз в 100 ниже вероятности погибнуть в ДТП.
Если бы я был уверен, что когда мне надо будет поехать в командировку - меня снова без проблем выпустят и не было бы непредсказуемых заторов на границе - я бы уже давно вернулся в Киев.

По Черниговской области неделю назад выпустили из Беларуси около 20 ракет то ли Искандер, то ли Торнадо-С. Но взрывы были слышны и у нас. Они были такой силы, что лес в котором ночевали военные раскурочило к чертям собачим, опять много погибло, при том, что солдаты спали чуть ли не в окопах.

За 11 лет войны в Сирии, были множество ударов по столице Дамаску, самая массовая - это около 50-60 крылатых ракет в 2018 году. Далеко ваш дом в Киеве от правительственного квартала? Витражные окна в квартире? Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.

Киев пока война не окончена, в зоне риска массированного ракетного удара из Беларуси. Помните об этом.

В Киеве ПВО нормальное.
Территория Украины огромна. Её рашистам всю обстреливать нужно, уничтожая конкретные цели.
Правительств квартал- это камни и бетон. Решения все приняты или принимают в других местах
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:26

  vitaliian написав:
  beee написав:Как тебя тут только терпят. ноешь вечно, как баба
воспринимайте его как клоуна.

О, ще одна відома обліківка намалювалась.
Запрацювали фонтани?
Кияни - вже штурмують ірпіньскі парки? :mrgreen:
Скуповують пачками аеродроми за 20 км від міської межі? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 05 сер, 2022 08:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:27

  vitaliian написав:
  beee написав:Как тебя тут только терпят. ноешь вечно, как баба
воспринимайте его как клоуна. А чего местами смешно :D :D :D

А, понял. Он у вас тут местный дурачок 😅.
Спс
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:28

  beee написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Как тебя тут только терпят. ноешь вечно, как баба
воспринимайте его как клоуна. А чего местами смешно :D :D :D

А, понял. Он у вас тут местный дурачок 😅.
Спс

Дурачок тут дехто інший.
Той, хто тулить про небувалий попит на новобуди і дорогу оренду в умовах війни.
Теж уроки математики прогулював в школі, як і ірпіньська обліківка? :mrgreen:
Frant
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