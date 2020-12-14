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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:18
beee написав: Damien написав: beee написав:
Странно, но активизировались звонки купить. Я уже забил, квартиры сдал, а тут настойчиво.
Пару недель назад, звонили: сколько? 190. Давайте за 110. Не.
Ну ладно, давайте за 170))На дурчика берут
beeе - сам фантаст, фору любому даст
не дают покоя мои квартиры в аренде?
ворочаетесь, плохо спите?
Солодкі мрії продавця новобудів - вельми далекі від реальності.
Скільки він тут не заливав би.
Ціни Кржн падають на очах.
Попит на новобуди - зовсім мізерний.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 05 сер, 2022 07:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:19
Успіх написав:
По довгостроковій, то так - але щоб подобова виросла так само - щось важко віриться...
Отут чел каже, що став на рівень 80% довоєнних!
І то, що довгострокова, а що подобова!
Цей чел каже про довоєнні ціни
- що вже перегляди в нього і перемовини по довоєнним цінам
Може це пан Респект? У таких людей на словах завжди х2-х3.
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BIGor
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:29
BIGor написав: Успіх написав:
По довгостроковій, то так - але щоб подобова виросла так само - щось важко віриться...
U[/youtube]
Отут чел каже, що став на рівень 80% довоєнних!
І то, що довгострокова, а що подобова!
Цей чел каже про довоєнні ціни
- що вже перегляди в нього і перемовини по довоєнним цінам
Може це пан Респект? У таких людей на словах завжди х2-х3.
Черговий продавець новобудами, який не зміг адаптуватись до нових умов життя.
Най хлоп знімає костюм, краватку, бере лопату, сапку і їде вирощувати картоплю і помідори для своєї сім'ї.
Нарот хотів мати патужну агродержаву, без математиків, інженерів,фізиків, хіміків? Будьте ласкаві, отримайте і розпишіться!
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:48
Frant написав: BIGor написав: Успіх написав:
По довгостроковій, то так - але щоб подобова виросла так само - щось важко віриться...
U[/youtube]
Отут чел каже, що став на рівень 80% довоєнних!
І то, що довгострокова, а що подобова!
Цей чел каже про довоєнні ціни
- що вже перегляди в нього і перемовини по довоєнним цінам
Може це пан Респект? У таких людей на словах завжди х2-х3.
Черговий продавець новобудами, який не зміг адаптуватись до нових умов життя.
Най хлоп знімає костюм, краватку, бере лопату, сапку і їде вирощувати картоплю і помідори для своєї сім'ї.
Нарот хотів мати патужну агродержаву, без математиків, інженерів,фізиків, хіміків? Будьте ласкаві, отримайте і розпишіться!
Не уродуй и не коверкай мову, деbiл. От нищеты и безнадёги ты уже заеbaл брызжать ненавистью.
Как тебя тут только терпят. ноешь вечно, как баба
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beee
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:22
beee написав:
От нищеты и безнадёги ты уже заеbaл брызжать ненавистью.
Що, зовсім туго справи з продажем новобудів у "потужній" агродержаві?
BIGor написав:
Може це пан Респект? У таких людей на словах завжди х2-х3.
х10-х20 від реальності
beee написав:
Как тебя тут только терпят. ноешь вечно
Убогий, від написання фейків про зростання цін новобуду - справи будуть краще йти?))))
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 05 сер, 2022 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:24
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vitaliian
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:25
Zebra написав: airmax78 написав:
Честно говоря, я немного удивлен как наши соотечественники отнеслись к собственной безопасности. С одной стороны сложно встретить водителя, который бы хоть раз не садился за руль пьяным или маму, которая бы не переходила с коляской дорогу в неположенном месте, с другой - массовый выезд из городов, в которых вероятность попадания в тебя ракеты раз в 100 ниже вероятности погибнуть в ДТП.
Если бы я был уверен, что когда мне надо будет поехать в командировку - меня снова без проблем выпустят и не было бы непредсказуемых заторов на границе - я бы уже давно вернулся в Киев.
По Черниговской области неделю назад выпустили из Беларуси около 20 ракет то ли Искандер, то ли Торнадо-С. Но взрывы были слышны и у нас. Они были такой силы, что лес в котором ночевали военные раскурочило к чертям собачим, опять много погибло, при том, что солдаты спали чуть ли не в окопах.
За 11 лет войны в Сирии, были множество ударов по столице Дамаску, самая массовая - это около 50-60 крылатых ракет в 2018 году. Далеко ваш дом в Киеве от правительственного квартала? Витражные окна в квартире? Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.
Киев пока война не окончена, в зоне риска массированного ракетного удара из Беларуси. Помните об этом.
В Киеве ПВО нормальное.
Территория Украины огромна. Её рашистам всю обстреливать нужно, уничтожая конкретные цели.
Правительств квартал- это камни и бетон. Решения все приняты или принимают в других местах
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beee
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:26
vitaliian написав: beee написав:
Как тебя тут только терпят. ноешь вечно, как баба
воспринимайте его как клоуна.
О, ще одна відома обліківка намалювалась.
Запрацювали фонтани?
Кияни - вже штурмують ірпіньскі парки?
Скуповують пачками аеродроми за 20 км від міської межі?
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 05 сер, 2022 08:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:27
А, понял. Он у вас тут местный дурачок 😅.
Спс
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beee
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:28
beee написав:
А, понял. Он у вас тут местный дурачок 😅.
Спс
Дурачок тут дехто інший.
Той, хто тулить про небувалий попит на новобуди і дорогу оренду в умовах війни.
Теж уроки математики прогулював в школі, як і ірпіньська обліківка?
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