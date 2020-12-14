RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10165101661016710168>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 102
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
21%
21
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:19

  Успіх написав:По довгостроковій, то так - але щоб подобова виросла так само - щось важко віриться...

Отут чел каже, що став на рівень 80% довоєнних!
І то, що довгострокова, а що подобова! :!:

Цей чел каже про довоєнні ціни - що вже перегляди в нього і перемовини по довоєнним цінам :mrgreen: Може це пан Респект? У таких людей на словах завжди х2-х3.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6439
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1381 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:24

  beee написав:Как тебя тут только терпят. ноешь вечно, как баба
воспринимайте его как клоуна. А чего местами смешно :D :D :D
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14244
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:25

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Честно говоря, я немного удивлен как наши соотечественники отнеслись к собственной безопасности. С одной стороны сложно встретить водителя, который бы хоть раз не садился за руль пьяным или маму, которая бы не переходила с коляской дорогу в неположенном месте, с другой - массовый выезд из городов, в которых вероятность попадания в тебя ракеты раз в 100 ниже вероятности погибнуть в ДТП.
Если бы я был уверен, что когда мне надо будет поехать в командировку - меня снова без проблем выпустят и не было бы непредсказуемых заторов на границе - я бы уже давно вернулся в Киев.

По Черниговской области неделю назад выпустили из Беларуси около 20 ракет то ли Искандер, то ли Торнадо-С. Но взрывы были слышны и у нас. Они были такой силы, что лес в котором ночевали военные раскурочило к чертям собачим, опять много погибло, при том, что солдаты спали чуть ли не в окопах.

За 11 лет войны в Сирии, были множество ударов по столице Дамаску, самая массовая - это около 50-60 крылатых ракет в 2018 году. Далеко ваш дом в Киеве от правительственного квартала? Витражные окна в квартире? Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.

Киев пока война не окончена, в зоне риска массированного ракетного удара из Беларуси. Помните об этом.

В Киеве ПВО нормальное.
Территория Украины огромна. Её рашистам всю обстреливать нужно, уничтожая конкретные цели.
Правительств квартал- это камни и бетон. Решения все приняты или принимают в других местах
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 776
З нами з: 26.11.19
Подякував: 67 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://lifestyle.today.ua/ru/kak-podgo ... -eksperta/

"Эксперт призвал жителей Украины при возможности отапливать не весь дом или квартиру, а лишь одну комнату. Он также посоветовал купить дизель-генератор и печь для отопления и приготовления пищи на дровах.
Также нужно быть готовыми к тому, что в окнах или стенах придется сделать проемы для выхода дыма. Они понадобятся, если в многоквартирных домах придется пользоваться буржуйками.

Как вариант, для обогрева можно использовать бутылки из стеклопластика либо грелки с горячей водой. Пригодится и термобелье. Не лишней будет физическая активность, которая поможет согреться."
sequence
 
Повідомлень: 6826
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2027 раз.
Подякували: 1832 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:21

  sequence написав:https://lifestyle.today.ua/ru/kak-podgotovit-i-uteplit-dom-k-zime-vo-vremya-vojny-sovety-eksperta/

"Эксперт призвал жителей Украины при возможности отапливать не весь дом или квартиру, а лишь одну комнату. Он также посоветовал купить дизель-генератор и печь для отопления и приготовления пищи на дровах.
Также нужно быть готовыми к тому, что в окнах или стенах придется сделать проемы для выхода дыма. Они понадобятся, если в многоквартирных домах придется пользоваться буржуйками.

Как вариант, для обогрева можно использовать бутылки из стеклопластика либо грелки с горячей водой. Пригодится и термобелье. Не лишней будет физическая активность, которая поможет согреться."


Нужно в олх объяву дать: сделаем дырку в стене вашей квартиры))

"Супер обігрівач зі свічки та глиняного горшка"
https://idei-dekoru.com/2017/10/08/%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D1%96-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85/
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 776
З нами з: 26.11.19
Подякував: 67 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:30

  beee написав:..
Нужно в олх объяву дать: сделаем дырку в стене вашей квартиры))
..

я с трудом представляю, как у меня в стене 2,5 кирпича можно выдолбить дырку диаметром под трубу буржуйки.. Хотя под Бризер и под кондеи как-то получилось.
Ну и зрелище будет эпическое надо сказать - дымящие многоэтажки Киева это нечто. Как всегда, найдется какое-то говно, что будет топить ДСП и пластиком. Жаловаться в чЯтиках, правда, будет уже некому, так как света и интернета не будет
sequence
 
Повідомлень: 6826
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2027 раз.
Подякували: 1832 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:32

  sequence написав:я с трудом представляю, как у меня в стене 2,5 кирпича можно выдолбить дырку диаметром под трубу буржуйки
загуглите алмазная резка. до 40 см диаметр режут в течении 10 минут. После красного кирпича правда понадобится ремонт, там рыжая пыль которая ничем не смывается.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14244
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:37

  vitaliian написав:
  sequence написав:я с трудом представляю, как у меня в стене 2,5 кирпича можно выдолбить дырку диаметром под трубу буржуйки
загуглите алмазная резка. до 40 см диаметр режут в течении 10 минут. После красного кирпича правда понадобится ремонт, там рыжая пыль которая ничем не смывается.

ИМХО, это надо делать заранее, т.к. если пропадет свет, то и дрель не запитаешь. Короче, пошел гуглить буржуйку
sequence
 
Повідомлень: 6826
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2027 раз.
Подякували: 1832 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати, кто с риэлторами последнее время общался - они все еще настаивают на комиссионных с двух сторон? Или уже пришло осознание, приехать на встречу и первый раз увидеть квартиру стоит чуть дешевле чем 5% от стоимости?
striped
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3085 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:42

  striped написав:Кстати, кто с риэлторами последнее время общался - они все еще настаивают на комиссионных с двух сторон? Или уже пришло осознание, приехать на встречу и первый раз увидеть квартиру стоит чуть дешевле чем 5% от стоимости?

Теперь они требуют комиссию с продавца 5%
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 776
З нами з: 26.11.19
Подякував: 67 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10165101661016710168>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2289, 2290, 2291
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22903 10403019
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 сер, 2022 21:40
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4808844
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3885
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3450)
05.08.2022 10:57
ПУМБ (2117)
05.08.2022 10:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.