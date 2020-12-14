Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Честно говоря, я немного удивлен как наши соотечественники отнеслись к собственной безопасности. С одной стороны сложно встретить водителя, который бы хоть раз не садился за руль пьяным или маму, которая бы не переходила с коляской дорогу в неположенном месте, с другой - массовый выезд из городов, в которых вероятность попадания в тебя ракеты раз в 100 ниже вероятности погибнуть в ДТП. Если бы я был уверен, что когда мне надо будет поехать в командировку - меня снова без проблем выпустят и не было бы непредсказуемых заторов на границе - я бы уже давно вернулся в Киев.
По Черниговской области неделю назад выпустили из Беларуси около 20 ракет то ли Искандер, то ли Торнадо-С. Но взрывы были слышны и у нас. Они были такой силы, что лес в котором ночевали военные раскурочило к чертям собачим, опять много погибло, при том, что солдаты спали чуть ли не в окопах.
За 11 лет войны в Сирии, были множество ударов по столице Дамаску, самая массовая - это около 50-60 крылатых ракет в 2018 году. Далеко ваш дом в Киеве от правительственного квартала? Витражные окна в квартире? Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.
Киев пока война не окончена, в зоне риска массированного ракетного удара из Беларуси. Помните об этом.
В Киеве ПВО нормальное. Территория Украины огромна. Её рашистам всю обстреливать нужно, уничтожая конкретные цели. Правительств квартал- это камни и бетон. Решения все приняты или принимают в других местах
"Эксперт призвал жителей Украины при возможности отапливать не весь дом или квартиру, а лишь одну комнату. Он также посоветовал купить дизель-генератор и печь для отопления и приготовления пищи на дровах. Также нужно быть готовыми к тому, что в окнах или стенах придется сделать проемы для выхода дыма. Они понадобятся, если в многоквартирных домах придется пользоваться буржуйками.
Как вариант, для обогрева можно использовать бутылки из стеклопластика либо грелки с горячей водой. Пригодится и термобелье. Не лишней будет физическая активность, которая поможет согреться."
"Эксперт призвал жителей Украины при возможности отапливать не весь дом или квартиру, а лишь одну комнату. Он также посоветовал купить дизель-генератор и печь для отопления и приготовления пищи на дровах. Также нужно быть готовыми к тому, что в окнах или стенах придется сделать проемы для выхода дыма. Они понадобятся, если в многоквартирных домах придется пользоваться буржуйками.
Как вариант, для обогрева можно использовать бутылки из стеклопластика либо грелки с горячей водой. Пригодится и термобелье. Не лишней будет физическая активность, которая поможет согреться."
Нужно в олх объяву дать: сделаем дырку в стене вашей квартиры))
beee написав:.. Нужно в олх объяву дать: сделаем дырку в стене вашей квартиры)) ..
я с трудом представляю, как у меня в стене 2,5 кирпича можно выдолбить дырку диаметром под трубу буржуйки.. Хотя под Бризер и под кондеи как-то получилось. Ну и зрелище будет эпическое надо сказать - дымящие многоэтажки Киева это нечто. Как всегда, найдется какое-то говно, что будет топить ДСП и пластиком. Жаловаться в чЯтиках, правда, будет уже некому, так как света и интернета не будет
Кстати, кто с риэлторами последнее время общался - они все еще настаивают на комиссионных с двух сторон? Или уже пришло осознание, приехать на встречу и первый раз увидеть квартиру стоит чуть дешевле чем 5% от стоимости?
striped написав:Кстати, кто с риэлторами последнее время общался - они все еще настаивают на комиссионных с двух сторон? Или уже пришло осознание, приехать на встречу и первый раз увидеть квартиру стоит чуть дешевле чем 5% от стоимости?