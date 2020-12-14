Zebra написав:

airmax78 написав: Честно говоря, я немного удивлен как наши соотечественники отнеслись к собственной безопасности. С одной стороны сложно встретить водителя, который бы хоть раз не садился за руль пьяным или маму, которая бы не переходила с коляской дорогу в неположенном месте, с другой - массовый выезд из городов, в которых вероятность попадания в тебя ракеты раз в 100 ниже вероятности погибнуть в ДТП.

Если бы я был уверен, что когда мне надо будет поехать в командировку - меня снова без проблем выпустят и не было бы непредсказуемых заторов на границе - я бы уже давно вернулся в Киев. Честно говоря, я немного удивлен как наши соотечественники отнеслись к собственной безопасности. С одной стороны сложно встретить водителя, который бы хоть раз не садился за руль пьяным или маму, которая бы не переходила с коляской дорогу в неположенном месте, с другой - массовый выезд из городов, в которых вероятность попадания в тебя ракеты раз в 100 ниже вероятности погибнуть в ДТП.Если бы я был уверен, что когда мне надо будет поехать в командировку - меня снова без проблем выпустят и не было бы непредсказуемых заторов на границе - я бы уже давно вернулся в Киев.

По Черниговской области неделю назад выпустили из Беларуси около 20 ракет то ли Искандер, то ли Торнадо-С. Но взрывы были слышны и у нас. Они были такой силы, что лес в котором ночевали военные раскурочило к чертям собачим, опять много погибло, при том, что солдаты спали чуть ли не в окопах.За 11 лет войны в Сирии, были множество ударов по столице Дамаску, самая массовая - это около 50-60 крылатых ракет в 2018 году. Далеко ваш дом в Киеве от правительственного квартала? Витражные окна в квартире? Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.Киев пока война не окончена, в зоне риска массированного ракетного удара из Беларуси. Помните об этом.