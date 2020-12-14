|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:43
beee написав: Zebra написав:
Киев пока война не окончена, в зоне риска массированного ракетного удара из Беларуси. Помните об этом.
В Киеве ПВО нормальное.
Та вроде более менее долетает. Если выпустить десяток ракет, никакая пво не справится
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4865
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1214 раз.
- Подякували: 724 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:46
UA написав:
Сдавшим за 4 тыс с фиксацией на год посвящается.
Редкий арендодатель сможет заменить стиральную машину.
Сейчас ещё допродают складские запасы завезенного до войны.
А куда деваться? Ускорять стадию принятия цен продажи?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4865
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1214 раз.
- Подякували: 724 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:06
Zebra написав:
Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.
Правило двох стін?
Ні, не чув!
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4484
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 647 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22903
|10403026
|
Чет 04 сер, 2022 21:40
Frant
|
|1111
|4808869
|
|
|3
|3885
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|