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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:46
UA написав:
Сдавшим за 4 тыс с фиксацией на год посвящается.
Редкий арендодатель сможет заменить стиральную машину.
Сейчас ещё допродают складские запасы завезенного до войны.
А куда деваться? Ускорять стадию принятия цен продажи?
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:06
Zebra написав:
Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.
Правило двох стін?
Ні, не чув!
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_Mykola_
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:08
_Mykola_ написав: Zebra написав:
Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.
Правило двох стін?
Ні, не чув!
Знакомый сделал "правило передвижного шкафа" шоб окно закрыть
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beee
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:10
vitaliian написав: sequence написав:
я с трудом представляю, как у меня в стене 2,5 кирпича можно выдолбить дырку диаметром под трубу буржуйки
загуглите алмазная резка. до 40 см диаметр режут в течении 10 минут. После красного кирпича правда понадобится ремонт, там рыжая пыль которая ничем не смывается.
При алмізному бурінні, подаєтся вода (якщо бетон) + пилосмок + обклейка місця буріння і ніякого ремонту не потрібно. Перевірено.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:13
beee написав: _Mykola_ написав: Zebra написав:
Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.
Правило двох стін?
Ні, не чув!
Знакомый сделал "правило передвижного шкафа" шоб окно закрыть
Шкаф також полетить при ударній хвилі, але від скла захистить.
Наразі колись модні студії заграли новими "фарбами"
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_Mykola_
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:28
Прохожий написав: Унуноктий написав:
аренда минус 40%
сдал 3к на Чавдар за 9к?
за 12 к на чавдаре, за 7к на драгоманова двушку, однушки на медовом и оранже по 8000
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Унуноктий
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:34
beee написав: _Mykola_ написав: Zebra написав:
Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.
Правило двох стін?
Ні, не чув!
Знакомый сделал "правило передвижного шкафа" шоб окно закрыть
Шкаф також полетить при ударній хвилі, але від скла захистить.
Наразі колись модні студії заграли новими "фарбами"
Там такой шкаф, что выдержит прямое попадание 😅. Такой себе деревянный мамад
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beee
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:36
Унуноктий написав: Прохожий написав: Унуноктий написав:
аренда минус 40%
сдал 3к на Чавдар за 9к?
за 12 к на чавдаре, за 7к на драгоманова двушку, однушки на медовом и оранже по 8000
что то ты дешево фиксанулся
я на пох за 10к сдал без проблем
да и вообще твои 4 квартиры дают флоу меньше чем 1 в ЦП
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:00
_Mykola_ написав: Zebra написав:
Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.
Правило двох стін?
Ні, не чув!
Хтось взагалі на повітряну тривогу реагує ще в Києві?
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Zebra
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:09
Zebra написав:
Хтось взагалі на повітряну тривогу реагує ще в Києві?
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