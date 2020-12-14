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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10166101671016810169>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 102
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
21%
21
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:46

  UA написав:Сдавшим за 4 тыс с фиксацией на год посвящается.

Редкий арендодатель сможет заменить стиральную машину.
Сейчас ещё допродают складские запасы завезенного до войны.

А куда деваться? Ускорять стадию принятия цен продажи?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:06

  Zebra написав:Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.

Правило двох стін?
Ні, не чув! :(
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:08

  _Mykola_ написав:
  Zebra написав:Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.

Правило двох стін?
Ні, не чув! :(

Знакомый сделал "правило передвижного шкафа" шоб окно закрыть
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:10

  vitaliian написав:
  sequence написав:я с трудом представляю, как у меня в стене 2,5 кирпича можно выдолбить дырку диаметром под трубу буржуйки
загуглите алмазная резка. до 40 см диаметр режут в течении 10 минут. После красного кирпича правда понадобится ремонт, там рыжая пыль которая ничем не смывается.

При алмізному бурінні, подаєтся вода (якщо бетон) + пилосмок + обклейка місця буріння і ніякого ремонту не потрібно. Перевірено. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:13

  beee написав:
  _Mykola_ написав:
  Zebra написав:Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.

Правило двох стін?
Ні, не чув! :(

Знакомый сделал "правило передвижного шкафа" шоб окно закрыть

Шкаф також полетить при ударній хвилі, але від скла захистить.
Наразі колись модні студії заграли новими "фарбами"
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:28

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:аренда минус 40%

сдал 3к на Чавдар за 9к?

за 12 к на чавдаре, за 7к на драгоманова двушку, однушки на медовом и оранже по 8000
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:34

  beee написав:
  _Mykola_ написав:
  Zebra написав:Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.
Правило двох стін?
Ні, не чув! :(

Знакомый сделал "правило передвижного шкафа" шоб окно закрыть

Шкаф також полетить при ударній хвилі, але від скла захистить.
Наразі колись модні студії заграли новими "фарбами"

Там такой шкаф, что выдержит прямое попадание 😅. Такой себе деревянный мамад
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:36

  Унуноктий написав:
  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:аренда минус 40%

сдал 3к на Чавдар за 9к?

за 12 к на чавдаре, за 7к на драгоманова двушку, однушки на медовом и оранже по 8000

что то ты дешево фиксанулся
я на пох за 10к сдал без проблем

да и вообще твои 4 квартиры дают флоу меньше чем 1 в ЦП
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:00

  _Mykola_ написав:
  Zebra написав:Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.

Правило двох стін?
Ні, не чув! :(

Хтось взагалі на повітряну тривогу реагує ще в Києві?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:Хтось взагалі на повітряну тривогу реагує ще в Києві?

Громадський транспорт
Faceless
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