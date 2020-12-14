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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:31
Zebra написав: _Mykola_ написав: Zebra написав:
Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.
Правило двох стін?
Ні, не чув!
Хтось взагалі на повітряну тривогу реагує ще в Києві?
Це особистий вибір кожного, особисто, моя родина реагує, завжди виконуємо правило двох-трьох стін, навіть серед ночі або серед робочого дня.
"Прості речі рятують життя!" (с)
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:32
Zebra написав: _Mykola_ написав: Zebra написав:
Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.
Правило двох стін?
Ні, не чув!
Хтось взагалі на повітряну тривогу реагує ще в Києві?
А вы хоть раз в Чернигове наблюдали именно "мучительную смерть от осколков стекла, разорвавших брюшную полость до неоперабельного случая"???
Стекло или даже нож с трудом прорезает живую кожу в движении с видимыми скоростями
Конечно осколок летящий на сверхзвуке, как допустим пуоя с Макара иои Кольта, пробьёт и мышцы и кожу, но это невозможно в случае удара по стеклу воздушным фронтом взрывной волны, разве что мина 122я пусть или град сдетонирует от удара в панорамное окно в паре метров от которого будет стоять человек с открытой для воздействия брюшной полостью
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