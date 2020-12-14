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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10166101671016810169

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 102
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
21%
21
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:31

  Zebra написав:
  _Mykola_ написав:
  Zebra написав:Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.

Правило двох стін?
Ні, не чув! :(

Хтось взагалі на повітряну тривогу реагує ще в Києві?

Це особистий вибір кожного, особисто, моя родина реагує, завжди виконуємо правило двох-трьох стін, навіть серед ночі або серед робочого дня.
"Прості речі рятують життя!" (с)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:32

  Zebra написав:
  _Mykola_ написав:
  Zebra написав:Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.

Правило двох стін?
Ні, не чув! :(

Хтось взагалі на повітряну тривогу реагує ще в Києві?

А вы хоть раз в Чернигове наблюдали именно "мучительную смерть от осколков стекла, разорвавших брюшную полость до неоперабельного случая"???
Стекло или даже нож с трудом прорезает живую кожу в движении с видимыми скоростями
Конечно осколок летящий на сверхзвуке, как допустим пуоя с Макара иои Кольта, пробьёт и мышцы и кожу, но это невозможно в случае удара по стеклу воздушным фронтом взрывной волны, разве что мина 122я пусть или град сдетонирует от удара в панорамное окно в паре метров от которого будет стоять человек с открытой для воздействия брюшной полостью
барабашов
 
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