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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:31
Zebra написав: _Mykola_ написав: Zebra написав:
Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.
Правило двох стін?
Ні, не чув!
Хтось взагалі на повітряну тривогу реагує ще в Києві?
Це особистий вибір кожного, особисто, моя родина реагує, завжди виконуємо правило двох-трьох стін, навіть серед ночі або серед робочого дня.
"Прості речі рятують життя!" (с)
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:32
Zebra написав: _Mykola_ написав: Zebra написав:
Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.
Правило двох стін?
Ні, не чув!
Хтось взагалі на повітряну тривогу реагує ще в Києві?
А вы хоть раз в Чернигове наблюдали именно "мучительную смерть от осколков стекла, разорвавших брюшную полость до неоперабельного случая"???
Стекло или даже нож с трудом прорезает живую кожу в движении с видимыми скоростями
Конечно осколок летящий на сверхзвуке, как допустим пуоя с Макара иои Кольта, пробьёт и мышцы и кожу, но это невозможно в случае удара по стеклу воздушным фронтом взрывной волны, разве что мина 122я пусть или град сдетонирует от удара в панорамное окно в паре метров от которого будет стоять человек с открытой для воздействия брюшной полостью
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барабашов
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:48
барабашов написав:
.. разве что мина 122я пусть или град сдетонирует от удара в панорамное окно в паре метров от которого будет стоять человек с открытой для воздействия брюшной полостью
у племянника моего коллеги в Ирпене так и получилось. Обедали на кухне около окна. Осколок стекла перерезал артерию, не спасли.
Какой там калибр был, хз
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sequence
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:51
_Mykola_ написав: vitaliian написав: sequence написав:
я с трудом представляю, как у меня в стене 2,5 кирпича можно выдолбить дырку диаметром под трубу буржуйки
загуглите алмазная резка. до 40 см диаметр режут в течении 10 минут. После красного кирпича правда понадобится ремонт, там рыжая пыль которая ничем не смывается.
При алмізному бурінні, подаєтся вода (якщо бетон) + пилосмок + обклейка місця буріння і ніякого ремонту не потрібно. Перевірено.
Я заказывал алмазную резку при обустройстве вентиляции в рембоксе.Сделали 5 идеально круглых отверстий в плитах перекрытия и 2 отверстия в стене толщиной 50см. Ушло у них на все меньше часа, пыли никакой, при резке подается вода
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:03
sequence
Горло и человек перережет другому осколком стекла, кожа тонкая, артерия сразу под ней. Я же за пузо писал и не порез а кромсание ЖКТ этими осколками
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барабашов
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:17
Faceless написав: Zebra написав:
Хтось взагалі на повітряну тривогу реагує ще в Києві?
Громадський транспорт
Слава богу, він тут ще не пише. Інакше був би повний капець)))
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:31
Унуноктий написав: Прохожий написав: Унуноктий написав:
аренда минус 40%
сдал 3к на Чавдар за 9к?
за 12 к на чавдаре, за 7к на драгоманова двушку, однушки на медовом и оранже по 8000
Если не секрет, какая ЦА в Оранже и Медовом?
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:46
барабашов написав:sequence
Горло и человек перережет другому осколком стекла, кожа тонкая, артерия сразу под ней. Я же за пузо писал и не порез а кромсание ЖКТ этими осколками
речь в целом идет об опасности стекла при обстрелах.
Кстати, это очень сильный аргумент выгонять всех нах в общественном транспорте. Триплекс частично выручает, но не всегда, а площадь остекления автобуса значительна
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sequence
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:49
beee написав: Damien написав: Прохожий написав:
начитались фантастов с ветки?)
beeе - сам фантаст, фору любому даст
не дают покоя мои квартиры в аренде?
ворочаетесь, плохо спите?
Да нет у Вас никаких квартир в аренде. Если бы были, то цены хотя бы примерно знали. Тот, кто в теме, видит даже несоответствие на 10% с реальностью. А Вы просто от балды называете 35тыс за аренду в Севене. Откуда эта цифра? Услышали от хозяина квартиры как хотелку, когда ремонт начинали в его квартире делать?
Вам уже не раз мягко намекнули "хватит, все видно, на форуме в подавляющем большинстве опытные и грамотные люди", но Вы продолжаете свой бенефис.
И поверьте, несоответствие цены - это не единственное, что наталкивает на такие выводы. Вы пишете много и хочешь-не-хочешь, поневоле анализируешь Ваши тексты - что, о чем, качество текста, уровень мысли...Все выглядит на "заместитель бригадира многопрофильной бригады" , "делаем все и под ключ", "на сообщения в ОЛХ не отвечаю, только звонки"(потому что давно нахрен забыл логин от восьмого по счету аккаунта)
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Damien
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