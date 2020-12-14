RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10166101671016810169

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 102
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
21%
21
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:31

  Zebra написав:
  _Mykola_ написав:
  Zebra написав:Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.

Правило двох стін?
Ні, не чув! :(

Хтось взагалі на повітряну тривогу реагує ще в Києві?

Це особистий вибір кожного, особисто, моя родина реагує, завжди виконуємо правило двох-трьох стін, навіть серед ночі або серед робочого дня.
"Прості речі рятують життя!" (с)
_Mykola_
 
Повідомлень: 4488
З нами з: 09.02.09
Подякував: 647 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:32

  Zebra написав:
  _Mykola_ написав:
  Zebra написав:Просто при таком массированном ударе, работе ПВО, есть вероятность что от ударных волн полетят осколки от стеклопакетов, иногда фаршируют людей так, что это не операбельные случаи - мучительная смерть, когда вся брюшная полость пронизана стеклом.

Правило двох стін?
Ні, не чув! :(

Хтось взагалі на повітряну тривогу реагує ще в Києві?

А вы хоть раз в Чернигове наблюдали именно "мучительную смерть от осколков стекла, разорвавших брюшную полость до неоперабельного случая"???
Стекло или даже нож с трудом прорезает живую кожу в движении с видимыми скоростями
Конечно осколок летящий на сверхзвуке, как допустим пуоя с Макара иои Кольта, пробьёт и мышцы и кожу, но это невозможно в случае удара по стеклу воздушным фронтом взрывной волны, разве что мина 122я пусть или град сдетонирует от удара в панорамное окно в паре метров от которого будет стоять человек с открытой для воздействия брюшной полостью
барабашов
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 16.06.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:48

  барабашов написав:.. разве что мина 122я пусть или град сдетонирует от удара в панорамное окно в паре метров от которого будет стоять человек с открытой для воздействия брюшной полостью

у племянника моего коллеги в Ирпене так и получилось. Обедали на кухне около окна. Осколок стекла перерезал артерию, не спасли.
Какой там калибр был, хз
sequence
 
Повідомлень: 6830
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2028 раз.
Подякували: 1832 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:51

  _Mykola_ написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав:я с трудом представляю, как у меня в стене 2,5 кирпича можно выдолбить дырку диаметром под трубу буржуйки
загуглите алмазная резка. до 40 см диаметр режут в течении 10 минут. После красного кирпича правда понадобится ремонт, там рыжая пыль которая ничем не смывается.

При алмізному бурінні, подаєтся вода (якщо бетон) + пилосмок + обклейка місця буріння і ніякого ремонту не потрібно. Перевірено. ;)

Я заказывал алмазную резку при обустройстве вентиляции в рембоксе.Сделали 5 идеально круглых отверстий в плитах перекрытия и 2 отверстия в стене толщиной 50см. Ушло у них на все меньше часа, пыли никакой, при резке подается вода
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 808
З нами з: 28.04.20
Подякував: 488 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:03

sequence
Горло и человек перережет другому осколком стекла, кожа тонкая, артерия сразу под ней. Я же за пузо писал и не порез а кромсание ЖКТ этими осколками
барабашов
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 16.06.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:17

  Faceless написав:
  Zebra написав:Хтось взагалі на повітряну тривогу реагує ще в Києві?

Громадський транспорт

Слава богу, він тут ще не пише. Інакше був би повний капець)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22936
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:31

  Унуноктий написав:
  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:аренда минус 40%

сдал 3к на Чавдар за 9к?

за 12 к на чавдаре, за 7к на драгоманова двушку, однушки на медовом и оранже по 8000

Если не секрет, какая ЦА в Оранже и Медовом?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6442
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1381 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:46

  барабашов написав:sequence
Горло и человек перережет другому осколком стекла, кожа тонкая, артерия сразу под ней. Я же за пузо писал и не порез а кромсание ЖКТ этими осколками

речь в целом идет об опасности стекла при обстрелах.
Кстати, это очень сильный аргумент выгонять всех нах в общественном транспорте. Триплекс частично выручает, но не всегда, а площадь остекления автобуса значительна
sequence
 
Повідомлень: 6830
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2028 раз.
Подякували: 1832 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:49

  beee написав:
  Damien написав:
  Прохожий написав:начитались фантастов с ветки?)

beeе - сам фантаст, фору любому даст

не дают покоя мои квартиры в аренде?
ворочаетесь, плохо спите?

Да нет у Вас никаких квартир в аренде. Если бы были, то цены хотя бы примерно знали. Тот, кто в теме, видит даже несоответствие на 10% с реальностью. А Вы просто от балды называете 35тыс за аренду в Севене. Откуда эта цифра? Услышали от хозяина квартиры как хотелку, когда ремонт начинали в его квартире делать?
Вам уже не раз мягко намекнули "хватит, все видно, на форуме в подавляющем большинстве опытные и грамотные люди", но Вы продолжаете свой бенефис.
И поверьте, несоответствие цены - это не единственное, что наталкивает на такие выводы. Вы пишете много и хочешь-не-хочешь, поневоле анализируешь Ваши тексты - что, о чем, качество текста, уровень мысли...Все выглядит на "заместитель бригадира многопрофильной бригады" , "делаем все и под ключ", "на сообщения в ОЛХ не отвечаю, только звонки"(потому что давно нахрен забыл логин от восьмого по счету аккаунта)
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 808
З нами з: 28.04.20
Подякував: 488 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10166101671016810169
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Модератор і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2289, 2290, 2291
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22903 10405259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 сер, 2022 21:40
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4819109
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3885
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3452)
05.08.2022 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.