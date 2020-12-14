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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10165101661016710168

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 102
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
21%
21
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:51

  _Mykola_ написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав:я с трудом представляю, как у меня в стене 2,5 кирпича можно выдолбить дырку диаметром под трубу буржуйки
загуглите алмазная резка. до 40 см диаметр режут в течении 10 минут. После красного кирпича правда понадобится ремонт, там рыжая пыль которая ничем не смывается.

При алмізному бурінні, подаєтся вода (якщо бетон) + пилосмок + обклейка місця буріння і ніякого ремонту не потрібно. Перевірено. ;)

Я заказывал алмазную резку при обустройстве вентиляции в рембоксе.Сделали 5 идеально круглых отверстий в плитах перекрытия и 2 отверстия в стене толщиной 50см. Ушло у них на все меньше часа, пыли никакой, при резке подается вода
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:31

  Унуноктий написав:
  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:аренда минус 40%

сдал 3к на Чавдар за 9к?

за 12 к на чавдаре, за 7к на драгоманова двушку, однушки на медовом и оранже по 8000

Если не секрет, какая ЦА в Оранже и Медовом?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:55

  sequence написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав:я с трудом представляю, как у меня в стене 2,5 кирпича можно выдолбить дырку диаметром под трубу буржуйки
загуглите алмазная резка. до 40 см диаметр режут в течении 10 минут. После красного кирпича правда понадобится ремонт, там рыжая пыль которая ничем не смывается.

ИМХО, это надо делать заранее, т.к. если пропадет свет, то и дрель не запитаешь. Короче, пошел гуглить буржуйку


Генератор. Не?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:58

  sequence написав:https://lifestyle.today.ua/ru/kak-podgotovit-i-uteplit-dom-k-zime-vo-vremya-vojny-sovety-eksperta/

"Эксперт призвал жителей Украины при возможности отапливать не весь дом или квартиру, а лишь одну комнату. Он также посоветовал купить дизель-генератор и печь для отопления и приготовления пищи на дровах.
Также нужно быть готовыми к тому, что в окнах или стенах придется сделать проемы для выхода дыма. Они понадобятся, если в многоквартирных домах придется пользоваться буржуйками.

Как вариант, для обогрева можно использовать бутылки из стеклопластика либо грелки с горячей водой. Пригодится и термобелье. Не лишней будет физическая активность, которая поможет согреться."

Думаю положат нафиг электросети, особенно если должников не будут отключать.
В моих новостроях включаю отопление на 20-50% расчетной мощности.
(Если кто не в курсе, в новострйках рядом с индивидуальным счетчиком тела, есть вентиль которым нужно регулировать объем тепла подаваемого в квартиру)
Если крутануть вентиль на два оборота в сторону увеличения - это решит вопрос пониженной температуры теплоносителя в квартире?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:00

  BIGor написав:Если не секрет, какая ЦА в Оранже и Медовом?

Беженцы
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:13

  rjkz написав:..
Генератор. Не?

генератор это временное решение, день-два, пока бенз не закончится
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:15

  UA написав:..
Если крутануть вентиль на два оборота в сторону увеличения - это решит вопрос пониженной температуры теплоносителя в квартире?

мы же подразумеваем вариант коллапса всей системы электроснабжения, водопостачання и тепла
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  sequence написав:https://lifestyle.today.ua/ru/kak-podgotovit-i-uteplit-dom-k-zime-vo-vremya-vojny-sovety-eksperta/

"Эксперт призвал жителей Украины при возможности отапливать не весь дом или квартиру, а лишь одну комнату. Он также посоветовал купить дизель-генератор и печь для отопления и приготовления пищи на дровах.
Также нужно быть готовыми к тому, что в окнах или стенах придется сделать проемы для выхода дыма. Они понадобятся, если в многоквартирных домах придется пользоваться буржуйками.

Как вариант, для обогрева можно использовать бутылки из стеклопластика либо грелки с горячей водой. Пригодится и термобелье. Не лишней будет физическая активность, которая поможет согреться."

Думаю положат нафиг электросети, особенно если должников не будут отключать.
В моих новостроях включаю отопление на 20-50% расчетной мощности.
(Если кто не в курсе, в новострйках рядом с индивидуальным счетчиком тела, есть вентиль которым нужно регулировать объем тепла подаваемого в квартиру)
Если крутануть вентиль на два оборота в сторону увеличения - это решит вопрос пониженной температуры теплоносителя в квартире?
Поможет, но разбалансирует систему. У соседей будет холодно))
Жек на вводе в дом дырку прикручивает

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