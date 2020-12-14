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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:51
_Mykola_ написав: vitaliian написав: sequence написав:
я с трудом представляю, как у меня в стене 2,5 кирпича можно выдолбить дырку диаметром под трубу буржуйки
загуглите алмазная резка. до 40 см диаметр режут в течении 10 минут. После красного кирпича правда понадобится ремонт, там рыжая пыль которая ничем не смывается.
При алмізному бурінні, подаєтся вода (якщо бетон) + пилосмок + обклейка місця буріння і ніякого ремонту не потрібно. Перевірено.
Я заказывал алмазную резку при обустройстве вентиляции в рембоксе.Сделали 5 идеально круглых отверстий в плитах перекрытия и 2 отверстия в стене толщиной 50см. Ушло у них на все меньше часа, пыли никакой, при резке подается вода
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:31
Унуноктий написав: Прохожий написав: Унуноктий написав:
аренда минус 40%
сдал 3к на Чавдар за 9к?
за 12 к на чавдаре, за 7к на драгоманова двушку, однушки на медовом и оранже по 8000
Если не секрет, какая ЦА в Оранже и Медовом?
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BIGor
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:55
sequence написав: vitaliian написав: sequence написав:
я с трудом представляю, как у меня в стене 2,5 кирпича можно выдолбить дырку диаметром под трубу буржуйки
загуглите алмазная резка. до 40 см диаметр режут в течении 10 минут. После красного кирпича правда понадобится ремонт, там рыжая пыль которая ничем не смывается.
ИМХО, это надо делать заранее, т.к. если пропадет свет, то и дрель не запитаешь. Короче, пошел гуглить буржуйку
Генератор. Не?
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rjkz
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:58
sequence написав:
https://lifestyle.today.ua/ru/kak-podgotovit-i-uteplit-dom-k-zime-vo-vremya-vojny-sovety-eksperta/
"Эксперт призвал жителей Украины при возможности отапливать не весь дом или квартиру, а лишь одну комнату. Он также посоветовал купить дизель-генератор и печь для отопления и приготовления пищи на дровах.
Также нужно быть готовыми к тому, что в окнах или стенах придется сделать проемы для выхода дыма. Они понадобятся, если в многоквартирных домах придется пользоваться буржуйками.
Как вариант, для обогрева можно использовать бутылки из стеклопластика либо грелки с горячей водой. Пригодится и термобелье. Не лишней будет физическая активность, которая поможет согреться."
Думаю положат нафиг электросети, особенно если должников не будут отключать.
В моих новостроях включаю отопление на 20-50% расчетной мощности.
(Если кто не в курсе, в новострйках рядом с индивидуальным счетчиком тела, есть вентиль которым нужно регулировать объем тепла подаваемого в квартиру)
Если крутануть вентиль на два оборота в сторону увеличения - это решит вопрос пониженной температуры теплоносителя в квартире?
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:00
BIGor написав:
Если не секрет, какая ЦА в Оранже и Медовом?
Беженцы
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:13
rjkz написав:
..
Генератор. Не?
генератор это временное решение, день-два, пока бенз не закончится
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sequence
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:15
UA написав:
..
Если крутануть вентиль на два оборота в сторону увеличения - это решит вопрос пониженной температуры теплоносителя в квартире?
мы же подразумеваем вариант коллапса всей системы электроснабжения, водопостачання и тепла
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:21
UA написав: sequence написав:
https://lifestyle.today.ua/ru/kak-podgotovit-i-uteplit-dom-k-zime-vo-vremya-vojny-sovety-eksperta/
"Эксперт призвал жителей Украины при возможности отапливать не весь дом или квартиру, а лишь одну комнату. Он также посоветовал купить дизель-генератор и печь для отопления и приготовления пищи на дровах.
Также нужно быть готовыми к тому, что в окнах или стенах придется сделать проемы для выхода дыма. Они понадобятся, если в многоквартирных домах придется пользоваться буржуйками.
Как вариант, для обогрева можно использовать бутылки из стеклопластика либо грелки с горячей водой. Пригодится и термобелье. Не лишней будет физическая активность, которая поможет согреться."
Думаю положат нафиг электросети, особенно если должников не будут отключать.
В моих новостроях включаю отопление на 20-50% расчетной мощности.
(Если кто не в курсе, в новострйках рядом с индивидуальным счетчиком тела, есть вентиль которым нужно регулировать объем тепла подаваемого в квартиру)
Если крутануть вентиль на два оборота в сторону увеличения - это решит вопрос пониженной температуры теплоносителя в квартире?
Поможет, но разбалансирует систему. У соседей будет холодно))
Жек на вводе в дом дырку прикручивает
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