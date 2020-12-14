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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:03
sequence написав:
https://lifestyle.today.ua/ru/kak-podgotovit-i-uteplit-dom-k-zime-vo-vremya-vojny-sovety-eksperta/
"Эксперт призвал жителей Украины при возможности отапливать не весь дом или квартиру, а лишь одну комнату. Он также посоветовал купить дизель-генератор и печь для отопления и приготовления пищи на дровах.
Также нужно быть готовыми к тому, что в окнах или стенах придется сделать проемы для выхода дыма. Они понадобятся, если в многоквартирных домах придется пользоваться буржуйками.
Как вариант, для обогрева можно использовать бутылки из стеклопластика либо грелки с горячей водой. Пригодится и термобелье. Не лишней будет физическая активность, которая поможет согреться."
Шото мне кажется эксперт писал оригинал статьи на сайте с доменом .РУ и сначала пообещал что газ на запад всем отключат
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барабашов
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:07
sequence написав: UA написав:
..
Если крутануть вентиль на два оборота в сторону увеличения - это решит вопрос пониженной температуры теплоносителя в квартире?
мы же подразумеваем вариант коллапса всей системы электроснабжения, водопостачання и тепла
Хата в селе з криницею будет дороже недостроев Таряна.
При коллапсе энергоснабжения из города нужно уходить.
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UA
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1
Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:22
beee написав: UA написав: sequence написав:
https://lifestyle.today.ua/ru/kak-podgotovit-i-uteplit-dom-k-zime-vo-vremya-vojny-sovety-eksperta/
"Эксперт призвал жителей Украины при возможности отапливать не весь дом или квартиру, а лишь одну комнату. Он также посоветовал купить дизель-генератор и печь для отопления и приготовления пищи на дровах.
Также нужно быть готовыми к тому, что в окнах или стенах придется сделать проемы для выхода дыма. Они понадобятся, если в многоквартирных домах придется пользоваться буржуйками.
Как вариант, для обогрева можно использовать бутылки из стеклопластика либо грелки с горячей водой. Пригодится и термобелье. Не лишней будет физическая активность, которая поможет согреться.
Думаю положат нафиг электросети, особенно если должников не будут отключать.
В моих новостроях включаю отопление на 20-50% расчетной мощности.
(Если кто не в курсе, в новострйках рядом с индивидуальным счетчиком тела, есть вентиль которым нужно регулировать объем тепла подаваемого в квартиру)
Если крутануть вентиль на два оборота в сторону увеличения - это решит вопрос пониженной температуры теплоносителя в квартире?
Поможет, но разбалансирует систему. У соседей будет холодно))Жек на вводе в дом дырку прикручивает
Поставлю себе на квартиру циркуляционный насос
Это где СЧЕТЧИК ТЕПЛА SHARKY от застройщика ставят?
В ЯГе
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:23
BIGor написав: Унуноктий написав: Прохожий написав:
сдал 3к на Чавдар за 9к?
за 12 к на чавдаре, за 7к на драгоманова двушку, однушки на медовом и оранже по 8000
Если не секрет, какая ЦА в Оранже и Медовом?
молодёжь везде, три квартиры вообще без детей, одна с маленьким ребёнком который у бабушки) Одна особенность, все работают на правом берегу. Все понимают что это цена вишнёвого или боярки только в городе.
Был интересный персонаж на просмотре, парень лет 30 в красных кедах, один, который как я понял просто ездил и искал "на грош пятаков" типа за копейки квартиру с "вау" ремонтом.... баб что ли водить)
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:32
UA написав:
Если крутануть вентиль на два оборота в сторону увеличения - это решит вопрос пониженной температуры теплоносителя в квартире?
Зачем там, если можно батареи прикрутить?
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Ромасик
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