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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10166101671016810169

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 102
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
21%
21
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:03

  sequence написав:https://lifestyle.today.ua/ru/kak-podgotovit-i-uteplit-dom-k-zime-vo-vremya-vojny-sovety-eksperta/

"Эксперт призвал жителей Украины при возможности отапливать не весь дом или квартиру, а лишь одну комнату. Он также посоветовал купить дизель-генератор и печь для отопления и приготовления пищи на дровах.
Также нужно быть готовыми к тому, что в окнах или стенах придется сделать проемы для выхода дыма. Они понадобятся, если в многоквартирных домах придется пользоваться буржуйками.

Как вариант, для обогрева можно использовать бутылки из стеклопластика либо грелки с горячей водой. Пригодится и термобелье. Не лишней будет физическая активность, которая поможет согреться."

Шото мне кажется эксперт писал оригинал статьи на сайте с доменом .РУ и сначала пообещал что газ на запад всем отключат
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:07

  sequence написав:
  UA написав:..
Если крутануть вентиль на два оборота в сторону увеличения - это решит вопрос пониженной температуры теплоносителя в квартире?

мы же подразумеваем вариант коллапса всей системы электроснабжения, водопостачання и тепла

Хата в селе з криницею будет дороже недостроев Таряна.
При коллапсе энергоснабжения из города нужно уходить.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:22

  beee написав:
UA написав:
  sequence написав:https://lifestyle.today.ua/ru/kak-podgotovit-i-uteplit-dom-k-zime-vo-vremya-vojny-sovety-eksperta/

"Эксперт призвал жителей Украины при возможности отапливать не весь дом или квартиру, а лишь одну комнату. Он также посоветовал купить дизель-генератор и печь для отопления и приготовления пищи на дровах.
Также нужно быть готовыми к тому, что в окнах или стенах придется сделать проемы для выхода дыма. Они понадобятся, если в многоквартирных домах придется пользоваться буржуйками.

Как вариант, для обогрева можно использовать бутылки из стеклопластика либо грелки с горячей водой. Пригодится и термобелье. Не лишней будет физическая активность, которая поможет согреться.
Думаю положат нафиг электросети, особенно если должников не будут отключать.
В моих новостроях включаю отопление на 20-50% расчетной мощности.
(Если кто не в курсе, в новострйках рядом с индивидуальным счетчиком тела, есть вентиль которым нужно регулировать объем тепла подаваемого в квартиру)
Если крутануть вентиль на два оборота в сторону увеличения - это решит вопрос пониженной температуры теплоносителя в квартире?
Поможет, но разбалансирует систему. У соседей будет холодно))
Жек на вводе в дом дырку прикручивает

Зображення

Поставлю себе на квартиру циркуляционный насос :mrgreen:
Это где СЧЕТЧИК ТЕПЛА SHARKY от застройщика ставят?

В ЯГе
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:23

  BIGor написав:
  Унуноктий написав:
  Прохожий написав:сдал 3к на Чавдар за 9к?

за 12 к на чавдаре, за 7к на драгоманова двушку, однушки на медовом и оранже по 8000

Если не секрет, какая ЦА в Оранже и Медовом?

молодёжь везде, три квартиры вообще без детей, одна с маленьким ребёнком который у бабушки) Одна особенность, все работают на правом берегу. Все понимают что это цена вишнёвого или боярки только в городе.
Был интересный персонаж на просмотре, парень лет 30 в красных кедах, один, который как я понял просто ездил и искал "на грош пятаков" типа за копейки квартиру с "вау" ремонтом.... баб что ли водить)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:32

  UA написав:Если крутануть вентиль на два оборота в сторону увеличения - это решит вопрос пониженной температуры теплоносителя в квартире?

Зачем там, если можно батареи прикрутить?
Ромасик
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