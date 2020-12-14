sequence написав:

https://lifestyle.today.ua/ru/kak-podgotovit-i-uteplit-dom-k-zime-vo-vremya-vojny-sovety-eksperta/"Эксперт призвал жителей Украины при возможности отапливать не весь дом или квартиру, а лишь одну комнату. Он также посоветовал купить дизель-генератор и печь для отопления и приготовления пищи на дровах.Также нужно быть готовыми к тому, что в окнах или стенах придется сделать проемы для выхода дыма. Они понадобятся, если в многоквартирных домах придется пользоваться буржуйками.Как вариант, для обогрева можно использовать бутылки из стеклопластика либо грелки с горячей водой. Пригодится и термобелье. Не лишней будет физическая активность, которая поможет согреться.Думаю положат нафиг электросети, особенно если должников не будут отключать.В моих новостроях включаю отопление на 20-50% расчетной мощности.(Если кто не в курсе, в новострйках рядом с индивидуальным счетчиком тела, есть вентиль которым нужно регулировать объем тепла подаваемого в квартиру)Если крутануть вентиль на два оборота в сторону увеличения - это решит вопрос пониженной температуры теплоносителя в квартире?