|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:57
Лично у меня. Инвестиции: 3к = 170, 2к+1=170. Всего около 340$.
Ремонт не для аренды, поэтому окупаемость сомнительна.
Аренда: всего= 1790$.
Кстати, до войны израильтяне скупали этажами Гринвиль парк для сдачи в аренду: я хотел купить там, но все нормальные виды были ими выкуплены
-
beee
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:09
beee написав:
Лично у меня. Инвестиции: 3к = 170, 2к+1=170. Всего около 340$.
Ремонт не для аренды, поэтому окупаемость сомнительна.
Аренда: всего= 1790$.
Кстати, до войны израильтяне скупали этажами Гринвиль парк для сдачи в аренду: я хотел купить там, но все нормальные виды были ими выкуплены
Я был в израильском офисе жк 50 avenu на Шулявке, где встряло немалое количество израильтян. Приятель хотел туда инвестировать ещё несколько лет назад и я его еле отговорил.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 967
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:46
hume написав:
На радиаторы обычно ставят несовместимые регуляторов, которые лажают. А тем вентилем можно выставить нужный объем прохождения теплоносителя по системе при котором температура подачи и обратки будет оптимальной. Если не ошибаюсь маркировка m3\h на счетчике.
Хз, у меня радиатор от застройщика с комплектным регулятором-пробкой. Все совместимо.
Не шумит при прикручивании. Наоборот, на максимуме слышал журчание, возможно, при первой подаче воды в батарею.
Никогда бы не додумался ходить на щиток регулировать давление.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4870
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1217 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:01
sequence написав: rjkz написав:
..
Генератор. Не?
генератор это временное решение, день-два, пока бенз не закончится
Я имел ввиду, чтобы вырезать отверстие в стене.
Вы-же писали, что без люстричества этого не сделать.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13590
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7079 раз.
- Подякували: 4121 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:15
А beee єто тоже Респект или кто то другой?
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21705
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22905
|10430113
|
П'ят 05 сер, 2022 14:30
Damien
|
|1111
|4828625
|
|
|3
|3887
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|