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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10167101681016910170

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 102
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
21%
21
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Лично у меня. Инвестиции: 3к = 170, 2к+1=170. Всего около 340$.
Ремонт не для аренды, поэтому окупаемость сомнительна.
Аренда: всего= 1790$.
Кстати, до войны израильтяне скупали этажами Гринвиль парк для сдачи в аренду: я хотел купить там, но все нормальные виды были ими выкуплены
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:09

  beee написав:Лично у меня. Инвестиции: 3к = 170, 2к+1=170. Всего около 340$.
Ремонт не для аренды, поэтому окупаемость сомнительна.
Аренда: всего= 1790$.
Кстати, до войны израильтяне скупали этажами Гринвиль парк для сдачи в аренду: я хотел купить там, но все нормальные виды были ими выкуплены

Я был в израильском офисе жк 50 avenu на Шулявке, где встряло немалое количество израильтян. Приятель хотел туда инвестировать ещё несколько лет назад и я его еле отговорил.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:46

  hume написав:На радиаторы обычно ставят несовместимые регуляторов, которые лажают. А тем вентилем можно выставить нужный объем прохождения теплоносителя по системе при котором температура подачи и обратки будет оптимальной. Если не ошибаюсь маркировка m3\h на счетчике.

Хз, у меня радиатор от застройщика с комплектным регулятором-пробкой. Все совместимо.
Не шумит при прикручивании. Наоборот, на максимуме слышал журчание, возможно, при первой подаче воды в батарею.
Никогда бы не додумался ходить на щиток регулировать давление.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:01

  sequence написав:
  rjkz написав:..
Генератор. Не?

генератор это временное решение, день-два, пока бенз не закончится


Я имел ввиду, чтобы вырезать отверстие в стене.
Вы-же писали, что без люстричества этого не сделать.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А beee єто тоже Респект или кто то другой?
Унуноктий
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  #<1 ... 10167101681016910170
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