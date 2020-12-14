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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:57
Лично у меня. Инвестиции: 3к = 170, 2к+1=170. Всего около 340$.
Ремонт не для аренды, поэтому окупаемость сомнительна.
Аренда: всего= 1790$.
Кстати, до войны израильтяне скупали этажами Гринвиль парк для сдачи в аренду: я хотел купить там, но все нормальные виды были ими выкуплены
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beee
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:09
beee написав:
Лично у меня. Инвестиции: 3к = 170, 2к+1=170. Всего около 340$.
Ремонт не для аренды, поэтому окупаемость сомнительна.
Аренда: всего= 1790$.
Кстати, до войны израильтяне скупали этажами Гринвиль парк для сдачи в аренду: я хотел купить там, но все нормальные виды были ими выкуплены
Я был в израильском офисе жк 50 avenu на Шулявке, где встряло немалое количество израильтян. Приятель хотел туда инвестировать ещё несколько лет назад и я его еле отговорил.
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roberto dark
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:46
hume написав:
На радиаторы обычно ставят несовместимые регуляторов, которые лажают. А тем вентилем можно выставить нужный объем прохождения теплоносителя по системе при котором температура подачи и обратки будет оптимальной. Если не ошибаюсь маркировка m3\h на счетчике.
Хз, у меня радиатор от застройщика с комплектным регулятором-пробкой. Все совместимо.
Не шумит при прикручивании. Наоборот, на максимуме слышал журчание, возможно, при первой подаче воды в батарею.
Никогда бы не додумался ходить на щиток регулировать давление.
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Ромасик
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:01
sequence написав: rjkz написав:
..
Генератор. Не?
генератор это временное решение, день-два, пока бенз не закончится
Я имел ввиду, чтобы вырезать отверстие в стене.
Вы-же писали, что без люстричества этого не сделать.
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rjkz
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:15
А beee єто тоже Респект или кто то другой?
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Унуноктий
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:28
Унуноктий написав:
beee
beee- Мастер
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:32
Мизантрóп написав: Унуноктий написав:
beee
beee- Мастер
я - просто художник с удачным ником: простолюдин с чувством юмора и крепкой печенью
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beee
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:45
roberto dark написав:
в Ізраїлі залежності де що і як. Тут багато факторів впливають. Може бути будка на горищі в якомусь клоповнику в Тель-авіві,яку араби за дешево зліпили і яку за 900$ буде знімати якийсь умовний розвозчик піцци і цілувати руку. Потім всякі пристройки в гаражах, поділені старі аеродроми, півпідвали зроблені під житло та інше. Хороша квартира за лям $, куплена в правильній локації здається чемним квартирантам за 2000$ ЧИСТИМИ ( без податків) на рік вперед отримуються чеки, які вкладаються в банк і ви загораєте під пальмою на пляжі і не паритесь
. А здавати 4 квартири в Києві БІЖЕНЦЯМ, то вибачайте зовсім інша історія. Швидше схоже на працю))
1мио вложения, 2.4% годовых, овер 40лет окупаемости, отличная инвестиция)
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Прохожий
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:56
Прохожий написав: roberto dark написав:
в Ізраїлі залежності де що і як. Тут багато факторів впливають. Може бути будка на горищі в якомусь клоповнику в Тель-авіві,яку араби за дешево зліпили і яку за 900$ буде знімати якийсь умовний розвозчик піцци і цілувати руку. Потім всякі пристройки в гаражах, поділені старі аеродроми, півпідвали зроблені під житло та інше. Хороша квартира за лям $, куплена в правильній локації здається чемним квартирантам за 2000$ ЧИСТИМИ ( без податків) на рік вперед отримуються чеки, які вкладаються в банк і ви загораєте під пальмою на пляжі і не паритесь
. А здавати 4 квартири в Києві БІЖЕНЦЯМ, то вибачайте зовсім інша історія. Швидше схоже на працю))
1мио вложения, 2.4% годовых, овер 40лет окупаемости, отличная инвестиция)
Как там говорили, что за безопасность нужно доплачивать). Окупаемость до 15 лет (про сто аренд я вообще промолчу) характерна только таким рынкам как наш, с высоким риском и правильными точками входа ( и выхода
). Мониторил еще в прошлом году мокшанский рынок, там 15 лет окупаемости тоже за счастье было. Это на примере обычной ожднухи в спальнике типа новой москвы, без всяких там вертикальных и горизонтальных нарезок на кавалерки.
К нашим беженцам после жизни в реальной Европе потихоньку начинает доходить, что цены в Европе ну совсем не такие как в Киеве. А сколько шума было на ветке, ежемесячно тема обсасывалась, что в Киеве дороже, чем во всей Европе. На окраине Варшавы цена кавалерки к 3 куе/метр подбирается)
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hume
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:06
beee написав:
Кстати, Ocean Plaza открывается 11 сентября
Мак Дональдс то когда откроется?
Зару и Бершку с Пул Биром открывать не надо
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барабашов
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