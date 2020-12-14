hume написав:
Мониторил еще в прошлом году мокшанский рынок, там 15 лет окупаемости тоже за счастье было.
есть такое слово ипотека, сильно влияет на доходность, миллион долярчиков купит квартиру для сдачи в аренду и цена аренды упадет ниже плинтуса, а цена входа наоборот улетит в космос. Поскольку у нас всё наоборот, нам такое не светит. Вангую после войны существенный рост рынка аренды, при умеренных ценах на бетон. Люди посмотрят на Мариуполь и 5 раз подумают покупать ли им вообще ту недвижимость.
hume написав:
Как там говорили, что за безопасность нужно доплачивать).
в нашем случае безопасность = аренда. Мои арендаторы сбежали в феврале в Польшу, и ничего их больше не волнует. Ни война ни недвижимость.