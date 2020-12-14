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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10168101691017010171

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 102
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
21%
21
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:13

  hume написав:Мониторил еще в прошлом году мокшанский рынок, там 15 лет окупаемости тоже за счастье было.
есть такое слово ипотека, сильно влияет на доходность, миллион долярчиков купит квартиру для сдачи в аренду и цена аренды упадет ниже плинтуса, а цена входа наоборот улетит в космос. Поскольку у нас всё наоборот, нам такое не светит. Вангую после войны существенный рост рынка аренды, при умеренных ценах на бетон. Люди посмотрят на Мариуполь и 5 раз подумают покупать ли им вообще ту недвижимость.
  hume написав:Как там говорили, что за безопасность нужно доплачивать).
в нашем случае безопасность = аренда. Мои арендаторы сбежали в феврале в Польшу, и ничего их больше не волнует. Ни война ни недвижимость.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 сер, 2022 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну война закончится через полтора года и пиздец... цены туземун)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:28

  барабашов написав:Мак Дональдс то когда откроется?
ретровиль уже открылся после ракеты. А был хорошо обгоревший. Наверное даже в войну сетевому ритейлу работать выгодно. А ларьки напротив стоят закрытые. Хоть их и не бомбили.
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