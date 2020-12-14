hume написав:

Как там говорили, что за безопасность нужно доплачивать). Окупаемость до 15 лет (про сто аренд я вообще промолчу) характерна только таким рынкам как наш, с высоким риском и правильными точками входа ( и выхода). Мониторил еще в прошлом году мокшанский рынок, там 15 лет окупаемости тоже за счастье было. Это на примере обычной ожднухи в спальнике типа новой москвы, без всяких там вертикальных и горизонтальных нарезок на кавалерки.К нашим беженцам после жизни в реальной Европе потихоньку начинает доходить, что цены в Европе ну совсем не такие как в Киеве. А сколько шума было на ветке, ежемесячно тема обсасывалась, что в Киеве дороже, чем во всей Европе. На окраине Варшавы цена кавалерки к 3 куе/метр подбирается)