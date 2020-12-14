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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10168101691017010171

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 102
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
21%
21
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:13

  hume написав:Мониторил еще в прошлом году мокшанский рынок, там 15 лет окупаемости тоже за счастье было.
есть такое слово ипотека, сильно влияет на доходность, миллион долярчиков купит квартиру для сдачи в аренду и цена аренды упадет ниже плинтуса, а цена входа наоборот улетит в космос. Поскольку у нас всё наоборот, нам такое не светит. Вангую после войны существенный рост рынка аренды, при умеренных ценах на бетон. Люди посмотрят на Мариуполь и 5 раз подумают покупать ли им вообще ту недвижимость.
  hume написав:Как там говорили, что за безопасность нужно доплачивать).
в нашем случае безопасность = аренда. Мои арендаторы сбежали в феврале в Польшу, и ничего их больше не волнует. Ни война ни недвижимость.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 сер, 2022 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну война закончится через полтора года и пиздец... цены туземун)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:28

  барабашов написав:Мак Дональдс то когда откроется?
ретровиль уже открылся после ракеты. А был хорошо обгоревший. Наверное даже в войну сетевому ритейлу работать выгодно. А ларьки напротив стоят закрытые. Хоть их и не бомбили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:24

  hume написав:Как там говорили, что за безопасность нужно доплачивать). Окупаемость до 15 лет (про сто аренд я вообще промолчу) характерна только таким рынкам как наш, с высоким риском и правильными точками входа ( и выхода :mrgreen: ). Мониторил еще в прошлом году мокшанский рынок, там 15 лет окупаемости тоже за счастье было. Это на примере обычной ожднухи в спальнике типа новой москвы, без всяких там вертикальных и горизонтальных нарезок на кавалерки.

К нашим беженцам после жизни в реальной Европе потихоньку начинает доходить, что цены в Европе ну совсем не такие как в Киеве. А сколько шума было на ветке, ежемесячно тема обсасывалась, что в Киеве дороже, чем во всей Европе. На окраине Варшавы цена кавалерки к 3 куе/метр подбирается)

Там зарабатывали не на аренде, а на росте стоимости недвижимости.
Аренда это побочный доход.
Эпоха роста учетных ставок подправит ситуацию.
UA
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:33

  UA написав:
  hume написав:Как там говорили, что за безопасность нужно доплачивать). Окупаемость до 15 лет (про сто аренд я вообще промолчу) характерна только таким рынкам как наш, с высоким риском и правильными точками входа ( и выхода :mrgreen: ). Мониторил еще в прошлом году мокшанский рынок, там 15 лет окупаемости тоже за счастье было. Это на примере обычной ожднухи в спальнике типа новой москвы, без всяких там вертикальных и горизонтальных нарезок на кавалерки.

К нашим беженцам после жизни в реальной Европе потихоньку начинает доходить, что цены в Европе ну совсем не такие как в Киеве. А сколько шума было на ветке, ежемесячно тема обсасывалась, что в Киеве дороже, чем во всей Европе. На окраине Варшавы цена кавалерки к 3 куе/метр подбирается)

Там зарабатывали не на аренде, а на росте стоимости недвижимости.
Аренда это побочный доход.
Эпоха роста учетных ставок подправит ситуацию.

rjkz, думає, зможе розказати, як вдобно там брати рефінанс іпотеки кешем після чергового подорожання об"єкта нерухомості.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Смотрел в польше доходный дом в виде коттеджа с комнатами за 400к$. Доходность так себе, а будет локдаун и всё станет.
И с отоплением трабл. Углём топят, как шахтёры.
Мне украино польский подрядчик сказал, что на флипе квартир, как у нас заработать не выйдет. И вообще из Польши уезжают почему-то в Канаду. Говорит состоятельные срыгивают- уверены, что война будет и у них
Востаннє редагувалось beee в П'ят 05 сер, 2022 21:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:36

  Прохожий написав:
  roberto dark написав: в Ізраїлі залежності де що і як. Тут багато факторів впливають. Може бути будка на горищі в якомусь клоповнику в Тель-авіві,яку араби за дешево зліпили і яку за 900$ буде знімати якийсь умовний розвозчик піцци і цілувати руку. Потім всякі пристройки в гаражах, поділені старі аеродроми, півпідвали зроблені під житло та інше. Хороша квартира за лям $, куплена в правильній локації здається чемним квартирантам за 2000$ ЧИСТИМИ ( без податків) на рік вперед отримуються чеки, які вкладаються в банк і ви загораєте під пальмою на пляжі і не паритесь. А здавати 4 квартири в Києві БІЖЕНЦЯМ, то вибачайте зовсім інша історія. Швидше схоже на працю))

1мио вложения, 2.4% годовых, овер 40лет окупаемости, отличная инвестиция)

А чем плохо? Во первых такие квартиры хорошо растут в цене. Каждый год до сотни тыс долларов. Во вторых сдаются без мебели ( с мебелью +1000$ и более), а ремонт базовый от застройщика вкл кухню, шкафы, кондиционеры, сантехнику. А самое главное нет просадок как в Украине, когда рынок складывается вдвое-втрое. Хотя будки для заробитчан по 900$ сдавать выгоднее конечно же ( кроме шуток).
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 05 сер, 2022 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:37

  барабашов написав:
  beee написав:Кстати, Ocean Plaza открывается 11 сентября

Мак Дональдс то когда откроется?
Зару и Бершку с Пул Биром открывать не надо :mrgreen: :mrgreen:

министр Кулеба на коленях стоит в адм. США. Может выпросит.
Я вообще не знаю как дальше жить без бигмака. Жизнь кончена
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 23:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А есть сейчас интересные дома инвестировать?
Унуноктий
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